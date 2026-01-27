Interi me dy mungesa të mëdha për sfidën ndaj Borussia Dortmundit
Cristian Chivu do të duhet të bëjë pa dy nga mesfushorët e tij të parë kur Interi përballet me Borussia Dortmundin në Ligën e Kampionëve të mërkurën në mbrëmje, pasi Hakan Calhanoglu është i dëmtuar, ndërsa Nicolo Barella raportohet se nuk ka udhëtuar drejt Gjermanisë me skuadrën e ‘Nerazzurrëve’.
'Nerazzurrët' po kalojnë një formë të mirë në Serie A, ku udhëheqin tabelën me një diferencë prej pesë pikësh nga rivalët më të afërt.
Megjithatë, ekipi i Chivut dështoi të qëndrojë në tetëshen e Ligës së Kampionëve javën e kaluar, pas humbjes 3-1 në shtëpi ndaj Arsenalit, liderit të Ligës Premier dhe Ligës së Kampionëve.
Ata kanë 12 pikë pas shtatë ndeshjeve në Ligën e Kampionëve dhe aktualisht renditen në vendin e 14-të në tabelë, i vendosur mes dy rivalëve italianë: Atalanta, një pikë dhe një pozicion më përpara, dhe Juventus, një vend më poshtë me të njëjtin numër pikësh.
Interi do të ketë nevojë për favore nga skuadrat e tjera nëse dëshiron të rikthehet në tetëshen e Ligës së Kampionëve në rundin e fundit të ndeshjeve të grupit të mërkurën në mbrëmje.
Për ta bërë situatën edhe më të komplikuar për Chivun dhe ekipin e tij, mesfushori ndërkombëtar italian Barella është përjashtuar nga ndeshja për shkak të lodhjes muskulore dhe nuk ka udhëtuar me skuadrën për në Dortmund, sipas La Gazzetta dello Sport dhe Sky Sport Italia.
Kjo do të thotë se Interi do të jetë pa dy mesfushorët e tij të parë, duke qenë se edhe Calhanoglu ka munguar në tre ndeshjet e fundit për shkak të një problemi muskulor. Gjithashtu, Denzel Dumfries mbetet jashtë për një periudhë më të gjatë.
Sipas La Gazzetta dello Sport, Chivu tani është i prirur të përdorë një mesfushë me tre lojtarë: Petar Sucic, Piotr Zielinski dhe Henrikh Mkhitaryan për përballjen me Dortmundin të mërkurën./Telegrafi/