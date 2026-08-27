Interesim i madh për Endrickun, Real Madridi merr vendim përfundimtar për të
Endricku ishte larguar në janar të këtij viti nga Real Madridi, duke u huazuar te Olympique Lyon për të pasur më shumë minuta dhe përvojë gjatë pjesës së dytë të sezonit.
Megjithatë, ditët e fundit emri i sulmuesit brazilian është rikthyer në qendër të vëmendjes, pasi sërish është përmendur si një futbollist që mund të ndryshojë skuadër.
Në Real Madrid duket se e konsiderojnë të mbyllur afatin kalimtar të transferimeve, por deklaratat e bëra sot në Monako nga trajneri Jose Mourinho dhe drejtuesi i klubit, Emilio Butragueno, kanë lënë të kuptohet se ende mund të ketë lëvizje.
Në ditët e fundit është raportuar edhe për një largim të mundshëm të Eduardo Camavingas, ndërsa në skenë ka dalë edhe mesfushori Manu Kone.
Me vetëm pesë ditë të mbetura deri në përfundimin e afatit kalimtar, deri tani nuk ka pasur lëvizje të mëdha në kampin madrilen.
Megjithatë, sipas informacioneve të publikuara nga OK Diario, një prej çështjeve që ka tërhequr vëmendjen është e ardhmja e Endrickut.
Real Madridi nuk dëshiron ta shesë Endrickun
Sulmuesi brazilian dukej se e kishte përjashtuar një largim gjatë kësaj vere, pavarësisht interesimit nga disa klube evropiane, përfshirë Romën.
Sipas OK Diario, Real Sociedad ka qenë klubi i fundit që ka bërë një kërkesë për situatën e Endrickut, pas përballjes së fundit mes dy skuadrave.
Megjithatë, përgjigjja e Real Madridit ka qenë e qartë: klubi nuk ka ndërmend të negociojë për largimin e sulmuesit 20-vjeçar.
Jose Mourinho dëshiron ta ketë Endrickun në dispozicion për këtë sezon, pavarësisht konkurrencës që ekziston në repartin ofensiv, ku bën pjesë edhe Carlos Espi.
Trajneri portugez e konsideron sezonin të gjatë dhe beson se do t’i nevojiten të gjithë lojtarët e tij.
Për këtë arsye, Real Madridi nuk duket i gatshëm ta lejojë Endrickun të largohet, qoftë edhe në formë huazimi, në ditët e fundit të afatit kalimtar. /Telegrafi/