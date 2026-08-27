Barcelona ka shënuar fitore 2-0 ndaj Athletic Bilbaos në ndeshjen e mbetur nga java e parë e La Ligës, duke e nisur sezonin me gjashtë pikë të plota.

Katalanasit e nisën takimin në kërkim të golit dhe në minutën e 29-të arritën të shënonin, por goli u anulua për pozicion jashtë loje pas ndërhyrjes së VAR-it.

Golin e parë për katalanasit e shënoi Raphinha në minutën e 37-të, pas një aksioni individual dhe një goditjeje të saktë nga brenda zonës.


Barcelona vazhdoi të dominojë edhe në pjesën e dytë, ndërsa Lamine Yamal goditi traversën në minutën e 53-të. Portieri i Athletic Bilbaos, Unai Simón, ishte në formë të mirë dhe shpëtoi skuadrën e tij në disa raste.

Në minutën e 82-të, Fermín López përfitoi nga një gabim i madh i mbrojtjes kundërshtare dhe realizoi për 2-0, duke vulosur fitoren e Barcelonës.

Një moment i veçantë i ndeshjes ishte edhe debutimi i Rodrit me fanellën e Barcelonës. Mesfushori spanjoll u inkuadrua në minutën e 63-të, duke zhvilluar paraqitjen e tij të parë me klubin katalanas.

Barcelona tashmë ka gjashtë pikë nga dy ndeshje, ndërsa Athletic Bilbao mbetet pa pikë. /Telegrafi/

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