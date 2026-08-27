Barcelona fiton ndaj Athletic Bilbaos, debuton edhe Rodri
Barcelona ka shënuar fitore 2-0 ndaj Athletic Bilbaos në ndeshjen e mbetur nga java e parë e La Ligës, duke e nisur sezonin me gjashtë pikë të plota.
Katalanasit e nisën takimin në kërkim të golit dhe në minutën e 29-të arritën të shënonin, por goli u anulua për pozicion jashtë loje pas ndërhyrjes së VAR-it.
Golin e parë për katalanasit e shënoi Raphinha në minutën e 37-të, pas një aksioni individual dhe një goditjeje të saktë nga brenda zonës.
Raphinha. Goalscorer.#laligahighlights pic.twitter.com/jLuLEO2U91
— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 27, 2026
Barcelona vazhdoi të dominojë edhe në pjesën e dytë, ndërsa Lamine Yamal goditi traversën në minutën e 53-të. Portieri i Athletic Bilbaos, Unai Simón, ishte në formë të mirë dhe shpëtoi skuadrën e tij në disa raste.
Në minutën e 82-të, Fermín López përfitoi nga një gabim i madh i mbrojtjes kundërshtare dhe realizoi për 2-0, duke vulosur fitoren e Barcelonës.
Një moment i veçantë i ndeshjes ishte edhe debutimi i Rodrit me fanellën e Barcelonës. Mesfushori spanjoll u inkuadrua në minutën e 63-të, duke zhvilluar paraqitjen e tij të parë me klubin katalanas.
Barcelona tashmë ka gjashtë pikë nga dy ndeshje, ndërsa Athletic Bilbao mbetet pa pikë. /Telegrafi/