Inter–Juventus shpërthen në polemika: Ekspertët e gjykimit e quajnë “gabim shumë serioz” kartonin e kuq të Kalulut
Ndeshja mes Interit dhe Juventusit në “Derby d’Italia” në stadiumin “San Siro” u përfshi nga polemika të mëdha pas kartonit të kuq të Pierre Kalulu, me ekspertët e gjykimit që e cilësuan vendimin si një “gabim shumë serioz”.
Ekspertët italianë të referimit, Luca Marelli dhe Graziano Cesari, ranë dakord se kartoni i dytë i verdhë për Kalulun ishte i pajustifikuar, ndërsa sipas tyre, në vend të mbrojtësit të Juventusit, mund të ishte ndëshkuar Alessandro Bastoni për simulim. Megjithatë, protokolli i VAR-it nuk lejon ndërhyrje në rastet e kartonëve të dytë të verdhë.
Incidenti ndodhi pak para fundit të pjesës së parë, kur Kalulu – që tashmë kishte një karton të verdhë – preu rrugën e Bastonit. Gjyqtari Federico La Penna reagoi menjëherë duke nxjerrë kartonin e dytë të verdhë dhe duke e përjashtuar mbrojtësin e Juventusit.
Kalulu mbeti i habitur dhe bëri me duar gjestin e VAR-it, por teknologjia nuk mund të përdoret në situata të tilla sipas rregullores.
Duke analizuar pamjet televizive në DAZN, Marelli u shpreh:
“Është një gabim shumë serioz nga La Penna, por nuk ka asgjë që mund të bëhet sepse VAR nuk mund të ndërhyjë për kartonët e dytë të verdhë”.
“Nuk ka asnjë kontakt mes Kalulu dhe Bastonit”.
Në transmetimin e Sport Mediaset, ish-gjyqtari dhe eksperti Graziano Cesari ishte edhe më i ashpër në vlerësimin e tij.
“Është një gabim i madh. Kartoni i dytë i verdhë nuk ekziston. Nuk ka kontakt mes Bastonit dhe Kalulut, ka distancë të qartë mes lojtarëve”.
“La Penna duhet ta ketë pamjen e qartë, por e gabon plotësisht. Është një gafë totale. Në fakt, gabimi i gjyqtarit e shpëton Bastonin nga një karton i dytë i verdhë për simulim”.
Sipas raportimeve, edhe trajneri Cristian Chivu duket se e kuptoi rrezikun që Bastoni mund të përballej me një karton të dytë, duke e zëvendësuar italianin në pushimin mes dy pjesëve.
Sjellja e Bastonit u kritikua më tej, pasi ai u pa duke festuar pas shpinës së Kalulut të dëshpëruar, gjë që u konsiderua si mungesë sportive në një moment kaq të tensionuar të përballjes mes dy rivalëve të mëdhenj të Serie A./Telegrafi