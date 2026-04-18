Instagram, TikTok dhe Facebook: Cilat vende evropiane duan të ndalojnë rrjetet sociale për të miturit?
Edhe pse vendet anembanë botës po marrin masa të rrepta ndaj përdorimit të rrjeteve sociale nga më të rinjtë në shoqëri, përdorimi i platformave mbetet i lartë midis të rinjve.
Në 19 nga 27 vendet e BE-së, më shumë se 90% e të rinjve të moshës 16 deri në 29 vjeç thanë se përdorin rrjetet sociale në vitin 2025, sipas shifrave të fundit të Eurostat.
Përqindjet më të larta u gjetën në Qipro, Çeki, Danimarkë dhe Finlandë, ndërsa më të ulëtat u regjistruan në Itali, Gjermani dhe Luksemburg.
Pasi Australia ndaloi rrjetet sociale për personat nën 16 vjeç në dhjetor, kombet evropiane tani po debatojnë për kufizimet e tyre.
Për shembull, deputetët në Francë votuan së fundmi për të bllokuar aksesin për personat nën 15 vjeç, me presidentin Emmanuel Macron që shpreson se kjo do të hyjë në fuqi deri në shtator, shkruan euronews.
Sllovenia dhe Portugalia kanë hartuar gjithashtu projektligje që do t'u ndalojnë fëmijëve nën 15 vjeç dhe nën 16 vjeç përkatësisht qasjen në rrjete sociale.
Në Portugali, kufizimet e aksesit do të mbulojnë rrjete sociale si Instagram, Facebook ose TikTok, por jo, për shembull, WhatsApp, i cili përdoret nga shumë prindër për të komunikuar me fëmijët e tyre.
Përveç kësaj, të paktën tetë shtete të tjera anëtare janë në faza të ndryshme të ndalimit të rrjeteve sociale për fëmijët, ndërsa partia në pushtet e Gjermanisë ka miratuar gjithashtu një mocion për të bllokuar aksesin për ata nën moshën 14 vjeç.
Në të kundërt, Estonia është i vetmi vend i BE-së që kundërshton hapur një veprim të tillë.
Për Tallinn, kjo qasje nuk do t’i “zgjidhë në të vërtetë problemet”, pasi “fëmijët do të gjejnë shumë shpejt mënyrat për të lëvizur dhe për të vazhduar përdorimin e rrjeteve sociale”, sipas ministres estoneze të arsimit, Kristina Kallas.
Një zgjidhje evropiane
Ndërkohë që një ndalim i plotë i rrjeteve sociale për fëmijët në të gjithë bllokun aktualisht nuk është në plan, BE-ja po ndërmerr hapa për të forcuar masat e sigurisë në internet.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, njoftoi më 15 prill se një aplikacion evropian për verifikimin e moshës do të jetë së shpejti në dispozicion të qytetarëve.
"Ne duhet t'i mbrojmë fëmijët në botën online, ashtu siç bëjmë në botën offline. Dhe për këtë, na duhet një qasje e harmonizuar evropiane", tha von der Leyen.
Është diskutuar një aplikacion, i cili do të jetë i pajtueshëm si me pajisjet mobile ashtu edhe me kompjuterë dhe do t'u kërkojë përdoruesve të ngarkojnë pasaportën ose kartën e identitetit për të konfirmuar moshën e tyre në mënyrë anonime kur hyjnë në platformat online.
Sistemi bazohet në "provë zero-njohurie", që do të thotë se përdoruesit do të jenë në gjendje të verifikojnë moshën e tyre pa ndarë të dhëna personale me platformat.
Aktualisht, Franca, Danimarka, Greqia, Italia, Spanja, Qiproja dhe Irlanda po “po e pilotojnë zhvillimin e aplikacionit” dhe planifikojnë ta integrojnë atë në portofolet e tyre kombëtare të identifikimit elektronik, siç është France Identite në Francë. /Telegrafi/