Inspektorati i MMPH-së konstaton shkelje ligjore nga Komuna e Prishtinës për deponinë në Matiçan
Ministrja e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fitore Pacolli, ka bërë të ditur se Inspektorati i kësaj ministrie ka konstatuar shkelje ligjore nga ana e Komunës së Prishtinës, lidhur me menaxhimin e deponisë së mbetjeve inerte dhe të vëllimshme në zonën e Matiçanit.
Ajo ka paralajmëruar se mosrespektimi i këtij afati do të pasohet me masa të menjëhershme ligjore, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
“Komuna e Prishtinës obligohet që brenda një afati prej 15 ditësh të nisë procedurat ligjore për pajisje me pëlqim ujor. Çdo neglizhencë apo mosveprim brenda këtij afati do të pasojë me masa të menjëhershme ligjore konform legjislacionit në fuqi”, ka theksuar ajo.
Ministrja ka shtuar se institucionet do të vazhdojnë të jenë të përkushtuara në mbrojtjen e mjedisit dhe zbatimin e ligjit.
“Qëndrimi ynë është i qartë. Mbrojtja e mjedisit dhe e ujërave është prioritet i padiskutueshëm i yni. Ligji vlen njëlloj për të gjithë, përfshirë edhe institucionet komunale”, ka përfunduar Pacolli. /Telegrafi/