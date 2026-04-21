Insekti i patates po ju dëmton kopshtin? Këto metoda natyrale mund ta mbajnë larg gjatë gjithë sezonit
Është një nga dëmtuesit më problematikë në kopsht, që mund të ulë ndjeshëm, madje edhe të rrezikojë prodhimin e patates nëse nuk reagohet me kohë
Dikur gjyshet dilnin në kopsht me enë të vjetra, kthenin çdo gjethe dhe i mblidhnin insektet një nga një. Ishte punë e lodhshme dhe e përditshme, por kështu mbronin prodhimin. Sot shumë kopshtarë po zgjedhin mënyra më të lehta, më praktike dhe natyrale në vend të kimikateve të forta. Lajmi i mirë është se me pak përkushtim dhe disa përbërës të lirë, situata mund të mbahet nën kontroll gjatë gjithë sezonit.
Kjo tretësirë kushton pothuajse asgjë
Një nga mënyrat më të përdorura është tretësira me mustardë dhe uthull. Përbërësit gjenden lehtë në çdo dyqan, ndërsa shpesh i keni edhe në shtëpi. Kjo tretësirë nuk i zhduk menjëherë të gjitha insektet, por ndihmon në largimin e të rriturave dhe ul numrin e larvave, transmeton Telegrafi.
Ju duhen:
• 100 g mustardë pluhur
• 10 litra ujë
• 100 ml uthull alkoolike
• pak sapun të grirë ose sapun të lëngshëm
Përgatitja:
Vendoseni mustardën në ujë dhe përziejeni mirë. Shtoni uthullën dhe sapunin, pastaj përziejeni sërish. Lëreni pak minuta të qëndrojë dhe më pas spërkatni bimët, sidomos pjesën e poshtme të gjetheve. Përsëriteni trajtimin çdo 5 deri në 7 ditë dhe gjithmonë pas shiut.
Hiri si mbrojtje shtesë dhe ushqim për tokën
Hiri i drurit është një tjetër zgjidhje e thjeshtë që shumë njerëz e kanë në oborr. Mund ta hidhni mbi gjethe dhe rreth bimëve në mëngjes, kur ka ende vesë. Në këtë mënyrë, hiri qëndron më mirë mbi bimë dhe vepron si mbrojtje natyrale.
Përveç se ndihmon kundër dëmtuesve, hiri mund të përmirësojë edhe tokën duke shtuar minerale. Megjithatë, përdoreni me masë, sidomos në toka që janë tashmë alkaline.
Përgatitje bimore që ndihmojnë
Mbrojtje shtesë mund të arrihet edhe me tretësira natyrale nga lëkurat e qepës, hudhra ose speci djegës. Këto përdoren për spërkatje dhe, me përdorim të rregullt, mund të ulin praninë e dëmtuesve.
Shembull me hudhër:
• 5-6 thelpinj hudhër të shtypur
• 1 litër ujë
Lëreni për disa orë, kullojeni dhe spërkatni bimët.
Mbillni bimë që largojnë dëmtuesit
Një tjetër truk i dobishëm është mbjellja e bimëve me aromë të fortë pranë patates. Kalendula, hudhra apo koriandra mund ta bëjnë kopshtin më pak tërheqës për buburrecat. Është mirë të mbillen në grupe dhe jo vetëm si dekor.
Më e mira është kombinimi i metodave
Nuk ekziston një zgjidhje e vetme që e largon problemin përgjithmonë. Rezultatet më të mira arrihen me kombinimin e disa metodave dhe me zbatim të rregullt gjatë gjithë sezonit. Kur të gjitha bashkohen, është e mundur të rritet patate e shëndetshme pa përdorur kimikate agresive. /Telegrafi/