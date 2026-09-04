Injorancë apo komedi? Veprimi i gjyqtarëve turq trondit publikun
Një çudi e paparë, që rrallë shihet edhe në fushat e fshatrave më të thella, shënoi ndeshjen e ligës së dytë turke midis Bursaspor dhe Istanbulspor.
Gjyqtari Ayberk Demirbas, duke ndjekur sugjerimin e asistentit të tij, vendosi për pozicion jashtë loje menjëherë pas rivënies anësore.
Është një injorancë kardinale e rregullave themelore, duke pasur parasysh se sipas ligjeve të lojës së futbollit, një lojtar nuk mund të jetë në pozicion jashtë loje kur topi hidhet me dorë nga vija e anësore.
Siç pritej, vendimi shkaktoi protesta dhe indinjatë të stuhishme midis lojtarëve të Istanbulspor.
🚨A referee in Turkey’s second division blew the whistle for offside after a throw-in pic.twitter.com/ZO4ZIWuNej
— Polymarket Sports (@PolymarketSport) September 3, 2026
Në një përpjekje për të "shlyer" një gabim të pabesueshëm, Demirbas bëri një tjetër gabim katastrofik dhe akordoi një goditje indirekte si kompensim.
Në fund, Bursaspor festoi një fitore bindëse me rezultatin 4-0, duke siguruar kështu vendin e dytë në tabelë me 12 pikë pas pesë xhirove të luajtura.
Nga ana tjetër, Istanbulspor po kalon ditë të vështira me vetëm dy pikë të fituara, ata janë në vendin e parafundit, të 19-të. /Telegrafi/