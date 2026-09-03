Zyrtare: Martinelli nis aventurën e re në Arabinë Saudite
Sulmuesi i Arsenalit, Gabriel Martinelli, është transferuar te Al-Hilal në Arabinë Saudite për një shumë prej rreth 70 milionë eurosh.
Marrëveshja përfshin një shumë të garantuar dhe një klauzolë për përfitim nga një shitje e ardhshme, duke i dhënë fund qëndrimit shtatëvjeçar të brazilianit në veri të Londrës.
Martinelli, 25 vjeç, ka nënshkruar kontratë katërvjeçare me Al-Hilal, që aktualisht ndodhet në krye të renditjes së kampionatit saudit së bashku me Al-Nassr të Cristiano Ronaldos.
Braziliani iu bashkua Arsenalit në vitin 2019 nga Ituano dhe kishte edhe 12 muaj të mbetur në kontratën e tij me klubin londinez.
Megjithatë, trajneri Mikel Arteta e kishte bërë të qartë se Martinelli nuk ishte pjesë e planeve të tij për këtë sezon.
“Jam krenar që jam blu, krenar që jam pjesë e Al-Hilal”, deklaroi Martinelli në videon e prezantimit të tij të publikuar në rrjetet sociale të klubit.
Te Al-Hilal, ai do të bashkohet me sulmuesin anglez Ollie Watkins, i cili iu bashkua klubit saudit pas largimit nga Aston Villa për rreth 60 milionë euro.
Gjithashtu, gjatë kësaj vere te Al-Hilal u transferua edhe anësori holandez Crysencio Summerville nga West Ham. Klubi saudit drejtohet nga trajneri italian Simone Inzaghi.
Pagat që Al-Hilal i ka ofruar Martinellit besohet se janë dukshëm më të larta se kontrata e tij te Arsenali, ku raportohej se përfitonte rreth 210 mijë euro në javë.
اختـار أن يكون هلالاً في سماء المجد 💙 pic.twitter.com/KpdNlezacB
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 3, 2026
Sezonin e kaluar, Martinelli zhvilloi 53 paraqitje në të gjitha garat dhe shënoi 11 gola, ndërsa Arsenali fitoi titullin e kampionit në Ligën Premier për herë të parë që nga viti 2004.
Megjithatë, braziliani nuk ishte përfshirë në dy listat e para të Arsenalit për ndeshjet e këtij sezoni. Arteta e kishte bërë të qartë se minutat e lojës për Martinellin do të ishin të kufizuara nëse ai do të qëndronte në skuadër.
Edhe ish-sulmuesi i Arsenalit, Ian Wright, kishte kritikuar mënyrën se si klubi po e trajtonte brazilianin, veçanërisht pasi ai u la jashtë skuadrës për ndeshjen hapëse ndaj Coventryt.
“Mënyra se si po trajtohet Martinelli aktualisht më bën të ndihem vërtet në siklet. E di që mund të duan që ai të largohet dhe shumë njerëz mund të thonë se ka ardhur koha për këtë. Por ka mënyra për ta bërë këtë dhe duhet të merret parasysh edhe mënyra se si ai dëshiron të largohet”, kishte deklaruar Wright. /Telegrafi/