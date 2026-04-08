Influencues i ekstremit të djathtë nga Serbia në ‘rrjetin rus’ të promovuesve të Orbanit
Një person me ndikim ultra të djathtë nga Serbia ka mbështetur kryeministrin aktual hungarez Viktor Orban në fushatën zgjedhore përpara zgjedhjeve parlamentare.
Mario Bojiq, i cili përhap teori konspiracioni dhe propagandë pro-ruse në kanalin e tij në YouTube, i cili ka rreth 130,000 ndjekës, bëri një reportazh nga Budapesti në të cilin e paraqiti Orbanin si mbrojtësin e Evropës nga “terroristët islamikë” dhe e etiketoi kandidatin e opozitës Peter Magyar si një kukull të Bashkimit Evropian.
“Mbështetja e tij për Orbanin sugjeron që Bojiq mund të jetë pjesë e një rrjeti ndikuesish dhe gazetarësh të organizuar nga Kremlini për të mbështetur kryeministrin aktual hungarez”, tha Bulcsu Hunyadi i Institutit të Kapitalit Politik me seli në Budapest për Radion Evropa e Lirë.
Bojiq nuk iu përgjigj ftesës së Radios Evropa e Lirë për të qenë i intervistuar për këtë artikull.
Partia Fidesz e Orbanit ka qenë në pushtet në këtë shtet anëtar të Bashkimit Evropian që nga viti 2010, dhe përpara zgjedhjeve të 12 prillit, sondazhet parazgjedhore i japin një avantazh partisë opozitare TISA të udhëhequr nga Peter Magyar.
Kryeministri aktual është një partner i ngushtë i Federatës Ruse, edhe pas fillimit të pushtimit rus të Ukrainës në vitin 2022, dhe mediat amerikane publikuan së fundmi një seri artikujsh rreth lidhjeve të shërbimeve sekrete ruse me zyrtarët e lartë hungarezë.
Partia e Orbanit nuk iu përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të komentuar mbi mbështetjen që morën nga influencuesi serb.
Çfarë tha Bojiq?
Mario Bojiq publikoi video-reportazhin njëorësh në kanalin e tij në YouTube “Mario Zna”. Kanali ka gati 130,000 ndjekës dhe më shumë se 30 milionë shikime që nga themelimi i tij.
Videoja, e titulluar “Shkova në Budapest për të parë pse BE-ja, (miliarderi dhe filantropi amerikan George) Soros dhe (presidenti ukrainas Volodymyr) Zelensky janë të dëshpëruar për të rrëzuar Orbanin”, u pa nga 13,000 njerëz në tre javë.
Në të, Bojiq pretendon se “Perëndimi dëshiron të rrëzojë Viktor Orbanin dhe të fillojë të sundojë këtu, ashtu siç sundon në Gjermani dhe Francë”.
“Mos mendoni se ata nuk do të përpiqen të bëjnë gjithçka që munden për të arritur qëllimet e tyre dhe për të penguar prosperitetin e Hungarisë, për ta futur Hungarinë në luftëra, në mënyrë që qeveria hungareze të mund të financojë luftërat dhe të braktisë politikën e paqes që po ndjek aktualisht”, thotë Bojiq.
Siç thotë ai, me largimin e Orbanit, “Budapesti do të bëhej një qytet plot me emigrantë nga vendet e botës së tretë”.
Në një segment të videos, Mario Bojiq ecën përgjatë Rrugës Vaci, një nga zonat kryesore tregtare dhe për këmbësorë në kryeqytetin hungarez. Ndërsa ecën, ai i fton shikuesit të kushtojnë vëmendje nëse ka ndonjë migrant nga Lindja e Mesme dhe Afrika midis kalimtarëve.
“Zot, ka kaq shumë njerëz të bardhë këtu. E sheh që gjithçka mund të jetë normale”, thotë Bojiq.
Duke qëndruar përpara Bazilikës së Shën Stefanit, Bojiq flet për Hungarinë si një vend ku Krishterimi është i bllokuar nga “sëmundjet mendore”, me të cilat ai nënkupton homoseksualitetin.
Edhe pse nuk e përmend me emër kandidatin e opozitës Peter Magar, Bojiq e etiketoi atë si një “narkoman” të mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe miliarderi George Soros.
Skandali për të cilin po flet Bojiq u publikua nga mediat pro-qeveritare hungareze. Pamjet e një dhome gjumi në një apartament ku u mbajt një festë në vitin 2024, në të cilën, sipas pranimit të tij, mori pjesë edhe një hungarez, u bënë publike.
Pamjet filmike tregojnë gjithashtu një tavolinë me alkool dhe një substancë që duket të jetë drogë. Hungarezi mohoi të ketë konsumuar drogë dhe iu nënshtrua vullnetarisht një testi droge në një laborator të akredituar në Vjenë. Deri në fund të marsit 2026, nuk ishin publikuar rezultate pozitive dhe as nuk ishte ngritur ndonjë akuzë penale kundër tij për drogë.
Narrativa ruse
Gazetari me qendër në Budapest, Miklós Barna Lipkovski, thotë se narrativa e përhapur nga Mario Bojiq është identike me atë të paraqitur nga Fidesz i Orbanit, si dhe parti të tjera evropiane të krahut të djathtë pranë Kremlinit.
“Aktualisht, narrativa e Fidesz përqendrohet në mënyrën se si Presidenti i lig ukrainas Volodymyr Zelensky dhe Brukseli duan ta shkatërrojnë Hungarinë. Në zgjedhjet e mëparshme, tema kryesore ishte politika gjinore dhe narrativa anti-LGBT, dhe para kësaj, politika anti-migrante. Ky influencues mori pak nga e gjithë kjo”, thotë Barna Lipkovski dhe nënvizon:
“Ky është një rrëfim thjesht rus.”
Kryeministri aktual i Hungarisë, qeveria e të cilit e krahut të djathtë kundërshton politikën e BE-së për të ofruar ndihmë ushtarake për Ukrainën kundër pushtimit rus dhe mban marrëdhënie të mira me Kremlinin, ka akuzuar vazhdimisht OJQ-të, gazetarët dhe politikanët individualë se janë “mercenarë” të Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe miliarderit George Soros.
Miklos Barna Lipkovsky thotë se në rrëfimin parazgjedhor të Fidesz-it, Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky dhe Bashkimi Evropian sot luajnë rolin që kishin migrantët dhe refugjatët dy cikle zgjedhore më parë.
“Këto janë ‘frikacakë’ që e largojnë vëmendjen nga problemet e përditshme të votuesve. Hungaria është aktualisht një nga vendet më të varfra në BE. Ne kemi një nga PBB-të më të vogla në BE”, thotë Barna Lipkovski.
Sipas statistikave të vitit 2024, Hungaria renditet e 23-ta nga 27 vendet e BE-së për sa i përket produktit të brendshëm bruto (PBB) për frymë. Vetëm Rumania, Bullgaria, Kroacia dhe Letonia renditen më keq.
Rrjeti rus i promotorëve të Orbanit
Bulcs Hunyadi i Institutit të Kapitalit Politik me seli në Budapest i thotë Radios Evropa e Lirë se partia qeverisëse e krahut të djathtë në Hungari më parë ka marrë mbështetje nga aktorë të afërt ideologjikisht, duke filluar nga zyrtarët shtetërorë e deri te personat me ndikim.
Sipas tij, është një “rrjet ndërkombëtar mediash dhe individësh” që janë pro-rusë dhe mbajnë lidhje me strukturat ruse.
“Kemi parë shumë raportime se Kremlini po organizon rrjete me ndikues dhe gazetarë në Evropë. Bazuar në të gjitha informacionet e disponueshme rreth Mario Bojiq dhe lidhjeve të tij me Rusinë, ekziston dyshimi se ai është pjesë e këtij rrjeti pro-rus”, beson Hunyadji.
Gazeta amerikane “Washington Post” shkroi për ndërthurjen sistematike të shërbimeve të inteligjencës ruse me autoritetet hungareze në mars të vitit 2026. Sipas kësaj gazete, zyrtarët hungarezë për vite me radhë u kanë ofruar shërbimeve të inteligjencës ruse një kanal të privilegjuar në diskutime të ndjeshme brenda BE-së.
Në një artikull të veçantë, gazeta Washington Post raportoi se shërbimet ruse të inteligjencës po shqyrtonin veprime të fshehta për të ndikuar në zgjedhjet parlamentare në Hungari në vitin 2026. Një ide ishte të organizohej një atentat i rremë ndaj Viktor Orbanit, me qëllim fitimin e simpatisë së votuesve dhe ndalimin e rënies së popullaritetit të Orbanit.
Shumica e sondazheve të pavarura të opinionit nga marsi 2026 tregojnë se Partia e Respektit dhe Lirisë (TISA) në opozitë ka një epërsi dyshifrore ndaj Fidesz të Orbani
Në mars të vitit 2025, Bojiq priti në studion e tij Chay Bowes, një biznesmen dhe gazetar irlandez për RT (ish Russia Today). Bashkimi Evropian e ndaloi transmetuesin të transmetonte në BE katër vjet më parë për përhapje dezinformatash dhe manipulim informacioni.
Bowes ishte në Serbi në kulmin e protestave masive antiqeveritare dhe bllokadave studentore, të cilat u nxitën nga vdekja e 16 personave në një shembje të tendës së një ndërtese në Novi Sad.
Gjatë qëndrimit të tij në Serbi, ai filmoi një dokumentar rreth ndikimit të supozuar financiar të Perëndimit në “revolucionin me ngjyra”, një term i përdorur nga Kremlini për të përshkruar përmbysjen e regjimeve autoritare në ish-republikat sovjetike.
Si filloi?
Pas shpërthimit të pandemisë COVID-19 në vitin 2020, Bojiq e pozicionoi veten si një nga anti-vaksinuesit më të zëshëm në Serbi. Ai u bë aktiv në kanalin e tij në YouTube “Mario Zna”, ku përhapi dezinformata rreth koronavirusit dhe vaksinave.
Vesna Radojević, redaktore e “Raskrikavanje”, thotë se përmbajtja që Bojiq dhe teoricienët e konspiracionit si ai përhapin “lulëzon” në kohë krize.
“Pandemia ishte një bum i vërtetë për ta sepse ata mblodhën një audiencë për përmbajtje anti-vaksinim atëherë, dhe vazhdojnë të këmbëngulin në këtë”, thotë Radojeviq.
Në fund të vitit 2020, Bojiq regjistroi Agjencinë për Prodhimin e Programeve Televizive “Pika Zero” me seli në Kragujevac në Serbinë qendrore. Sipas të dhënave të disponueshme publikisht, kjo kompani ka pasur më shumë se 50 ndërprerje të përkohshme deri më tani.
“Zero Pika” është gjithashtu një faqe interneti ku Bojiq poston emisione nga kanali i tij në YouTube. Slogani i faqes është “Po e rikthejmë objektivitetin në gazetari”. Megjithatë, ajo publikon lajme të paverifikuara dhe të pasakta me tituj sensacionalistë çdo ditë.
Bojiq ndihmohet gjithashtu nga algoritmet që, sipas Vesna Radojević, i përmbytin përdoruesit me përmbajtje të tillë.
“Platformat si YouTube dhe Facebook nuk shpërblejnë saktësinë, ato shpërblejnë klikimet, kohën e kaluar në platformë, reagimet emocionale. Dhe përmbajtja konspirative i ka të gjitha këto me bollëk. YouTube është një nga makinat kryesore për radikalizimin e audiencës, promovimin e teoricienëve të konspiracionit, shtyrjen e asaj përmbajtjeje”, thotë redaktori i “Raskrivanje”.
Ndër temat që Mario Bojiq shtyn përpara është teoria konspirative e “zëvendësimit të popullsisë”, sipas së cilës ekziston një plan i organizuar nga elitat politike për të “zëvendësuar” popullsinë e një vendi me grupe të tjera etnike ose fetare.
Në janar të vitit 2026, ai publikoi intervista me përfaqësues të grupeve dhe partive të ekstremit të djathtë nga Austria dhe Gjermania. Një nga bashkëbiseduesit e tij ishte figura austriake e ekstremit të djathtë Martin Sellner – të cilit më parë i ishte ndaluar hyrja në Mbretërinë e Bashkuar, Zvicër dhe Shtetet e Bashkuara për shkak të pikëpamjeve të tij ekstremiste.
Në atë shkrim, Bojiq pretendon se Vjena është sot “peng i eksperimentit të madh të Bashkimit Evropian në zëvendësimin demografik” të kryer nga elitat në hije.
Kjo teori e pabazuar është një trend global, por nuk është aspak e padëmshme, paralajmëron Vesna Radojević.
“Manifesti i terroristit të Zelandës së Re që vrau 51 persona në vitin 2019 i referohej në mënyrë të qartë ‘Shkëmbimit të Madh’. Pra, kjo teori ndikon drejtpërdrejt në shfaqjen e dhunës kundër migrantëve, myslimanëve dhe madje edhe në shfaqjen e vrasjeve masive. Njerëz si Bojiq nuk janë të interesuar për këtë, ajo që ka rëndësi për ta është klika, jo interesi publik”, thotë Vesna Radojević.
Rastësisht, përveç Mario Bojiq, ndër promotorët kryesorë të kësaj teorie konspirative në Serbi është grupi informal ultra i djathtë “Patrulla e Popullit”. Udhëheqësi i këtij grupi, Damjan Knezeviq, mori pjesë në konferencën e Lidhjes Ndërkombëtare të Antiglobalistëve “Paladinët” në Shën Petersburg në shtator 2025.
Tubimi, i cili mblodhi përfaqësues të dhjetëra partive dhe lëvizjeve të ekstremit të djathtë nga e gjithë bota, u organizua nga oligarku rus Konstantin Malofeyev, i cili është nën sanksione nga vendet perëndimore, dhe tema kryesore ishte lufta kundër mbërritjes së migrantëve.