Infantino: Trump më premtoi se Irani mund të shkojë në SHBA për Kupën e Botës
FIFA njoftoi të martën në mbrëmje se pret që ekipi kombëtar iranian të lejohet të vijë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të marrë pjesë në Kupën e Botës, pavarësisht luftës midis dy vendeve, e cila fillon së fundmi, disa muaj pas tensioneve të para.
Irani është planifikuar të luajë në Inglewood të Kalifornisë kundër Zelandës së Re më 15 qershor dhe Belgjikës më 21 qershor, përpara se të përfundojë fazën e grupeve me një ndeshje kundër Egjiptit në Seattle më 26 qershor. SHBA-të presin Kupën e Botës së bashku me Kanadanë dhe Meksikën nga 11 qershori deri më 19 korrik.
Zyrtarët iranianë kanë sugjeruar së fundmi se pjesëmarrja e ekipit të tyre kombëtar është në pikëpyetje për shkak të luftës.
Presidenti i FIFA-s jep shifra të frikshme për Botërorin: Kemi 500 milionë aplikime për 7 milionë bileta në dispozicion
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, tha se u takua me Presidentin Donald Trump të martën në mbrëmje për të diskutuar statusin e përgatitjeve për Kupën e Botës dhe mori garanci se Iranit do t'i lejohet të shkojë në SHBA.
"Ne diskutuam gjithashtu situatën aktuale në Iran dhe faktin që ekipi iranian u kualifikua për Kupën e Botës 2026. Gjatë bisedës, Presidenti Trump përsëriti se ekipi kombëtar iranian është sigurisht i mirëpritur të garojë në turneun në Shtetet e Bashkuara", ka thënë Infantino.
Infantino ka një marrëdhënie të ngushtë me Trump, i cili mori gjithashtu Çmimin e Paqes të FIFA-s për herë të parë - një çmim që shumë besojnë se organizata e futbollit e krijoi duke pasur parasysh Trumpin.
Më herët këtë javë, drejtori i operacioneve të Kupës së Botës në FIFA tha se turneu ishte "shumë i madh" për t'u shtyrë për shkak të trazirave globale të shkaktuara nga lufta SHBA-Izrael kundër Iranit.
Drejtori Heimo Schirgi tha se FIFA vazhdon të monitorojë nga afër luftën në Iran.
"Në thelb, ne po e monitorojmë situatën ditë pas dite dhe në një moment do të kemi një zgjidhje. Dhe Kupa e Botës, sigurisht, do të zhvillohet, apo jo? Kupa e Botës është shumë e madhe dhe shpresojmë që të gjithë ata që janë kualifikuar të mund të marrin pjesë", deklaroi Schirgi. /Telegrafi/