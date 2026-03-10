A do të shtyhet Kupa e Botës? Drejtori i turneut jep detajet
Drejtori operativ i Kupës së Botës në FIFA, Heimo Schirgi ka thënë se turneu ishte "shumë i madh" për t'u shtyrë për shkak të trazirave globale të shkaktuara nga lufta SHBA-Izrael kundër Iranit. Schirgi i bëri këto komente të hënën në Dallas, ku do të vendoset Qendra Ndërkombëtare e Medias për turneun, i cili fillon më 11 qershor.
Schirgi theksoi se FIFA po monitoron luftën në Iran dhe pasojat e saj.
“Nëse do të kisha një top kristali, do t'ju thosha se çfarë do të ndodhë, por është e qartë se situata po evoluon. Po ndryshon dita-ditës dhe ne po e monitorojmë nga afër”, ka thënë Schirgi për Kupën e Botës, e cila është planifikuar të mbahet nga 11 qershori deri më 19 korrik në Kanada, Shtetet e Bashkuara dhe Meksikë.
“Po punojmë me të gjithë partnerët tanë federalë dhe ndërkombëtarë për të vlerësuar situatën, po e shqyrtojmë atë çdo ditë dhe në një moment do të kemi një zgjidhje”.
“Kupa e Botës, sigurisht, do të zhvillohet, apo jo? Kampionati është shumë i madh dhe shpresojmë që të gjithë ata që janë kualifikuar do të jenë në gjendje të marrin pjesë”, shtoi Schirgi.
Kupa e Botës më e madhe
Turneu, i zgjeruar nga 32 në 48 ekipe, do të mbahet në 11 stadiume në Shtetet e Bashkuara, tre në Meksikë dhe dy në Kanada. Edhe pse administrata e Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, ka vendosur një ndalim udhëtimi për katër vende kualifikuese - Iranin, Bregun e Fildishtë, Haitin dhe Senegalin - është njoftuar se do të bëhen përjashtime për lojtarët, anëtarët e ekipit dhe familjet e tyre të ngushta.
Schirgi shtoi se FIFA është në kontakt të vazhdueshëm me Federatën Iraniane të Futbollit për të marrë informacione të reja, por nuk donte të zbulonte detajet e këtyre bisedimeve.
Një mundësi për ta bashkuar botën
Zyrtarët e FIFA-s ishin në Dallas për të njoftuar planet për një festival tifozësh në të gjithë qytetin, i cili do të zgjasë 34 ditë gjatë turneut, dhe për të vizituar punimet e ndërtimit në një qendër mediatike në një qendër konventash rreth 20 milje nga stadiumi AT&T, ku do të luhen nëntë ndeshje.
"Duke pasur parasysh gjendjen e botës sot, kjo do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të gjithë ne që të bashkohemi. Ata që nuk e kanë përjetuar ende Kupën e Botës duhet ta dinë se është shumë e veçantë sepse është vërtet globale dhe i bashkon të gjithë. E kemi parë këtë në Katar, në Rusi, kudo. Njerëzit janë mahnitur nga sa ndërkombëtar është i gjithë eventi", përfundoi drejtori i turneut. /Telegrafi/