FIFA merr vendim për pushim në mes të pjesëve në Kupën e Botës, arsyeja do t’ju befasojë
Çdo gjysmë e Kupës së Botës 2026 do të ndërpritet shkurtimisht. FIFA ka konfirmuar se do të futen pushime tre-minutëshe gjatë ndeshjeve, me sa duket për t'u lejuar lojtarëve të hidratohen, por gjithashtu do t'u lejojë transmetuesve të transmetojnë reklama. Vendimi vlen për Kupën e Botës, e cila do të luhet në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksikë.
FIFA sqaroi në dhjetor se pushimet u futën për shkak të shqetësimit për shëndetin e lojtarëve, por në të njëjtën kohë, u përcaktua edhe aspekti komercial.
Sipas rregullave, stacionet televizive nuk lejohen të shfaqin reklama brenda 20 sekondave të para të vërshëllimës së gjyqtarit për të filluar pushimin dhe ato duhet të vazhdojnë transmetimin e ndeshjes për të paktën 30 sekonda para se të rifillojë ndeshja. Në praktikë, kjo u jep reklamuesve pak më shumë se dy minuta hapësirë.
FIFA will allow broadcasters to cut away to advertisements during the “hydration breaks” that will split up each half of every 2026 World Cup match, multiple people briefed on the guidelines or with direct knowledge of them told The Athletic.
Soccer’s global governing body… pic.twitter.com/1tQFpIo5Vm
— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 5, 2026
Gjatë pushimit, transmetuesit mund të zgjedhin nëse do të qëndrojnë në transmetim, do ta zhvendosin programin në studio apo do të transmetojnë reklama. Nëse reklamat shfaqen përgjatë fushës, reklamuesi duhet të jetë një partner zyrtar i FIFA-s.
Megjithatë, nëse transmetimi ndërpritet plotësisht dhe kalon në një bllok klasik reklamash, transmetuesit mund t'ia shesin hapësirën reklamuese çdo reklamuesi.
Amerikanizimi i futbollit
Nuk është rastësi që kjo praktikë futet pikërisht në kampionatin e mbajtur në Amerikën e Veriut. Transmetuesit amerikanë, të mësuar me ndërprerjet e reklamave në sporte të tilla si basketbolli dhe futbolli amerikan, kanë kërkuar një model të ngjashëm për ndeshjet e futbollit për vite me radhë.
Edhe pse FIFA zyrtarisht i paraqet pushimet si një masë për të mbrojtur shëndetin e lojtarëve, ato nuk do të varen nga temperatura apo kushtet e motit, por do të futen në çdo ndeshje.
Prandaj, kritikët paralajmërojnë se ky është kryesisht një format i ri reklamimi që mund të sjellë qindra miliona dollarë të ardhura shtesë. Kjo, përfundojnë ata, mund të ndryshojë vetë mënyrën se si ndiqet futbolli, duke e afruar atë me strukturën e sporteve amerikane. /Telegrafi/