Presidenti i FIFA-s jep shifra të frikshme për Botërorin: Kemi 500 milionë aplikime për 7 milionë bileta në dispozicion
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, ka dhënë një përditësim madhor mbi përgatitjet e Botërorit 2026 në SHBA, Meksikë dhe Kanada, duke theksuar një rritje të jashtëzakonshme të kërkesës për bileta.
“Botërori do të jetë fantastik, fenomenal. Nuk kemi parë kurrë një entuziazëm të tillë në SHBA, Meksikë dhe Kanada më parë. Vetëm në katër javë, kemi marrë mbi 500 milionë aplikime për bileta”.
“Është e pabesueshme. Kemi afërsisht 7 milionë bileta të disponueshme, por 500 milionë kërkesa, kjo nuk ka ndodhur kurrë në historinë e FIFA-s apo ndonjë organizate tjetër”.
Infantino theksoi se 77 nga 104 ndeshjet kanë marrë tashmë mbi një milion aplikime secila, ndërsa pjesa tjetër i ndjek ngushtë.
“Po mbajmë disa bileta në rezervë për shpërndarje gjatë turneut dhe ditëve finale. Çdo stadium do të jetë i mbushur, do të jetë një festë absolute”.
“Njerëzit dikur thoshin se futbolli nuk ishte popullor në SHBA, por gjithçka ka ndryshuar. Ky turne do të jetë një sukses”.
“Me 48 ekipe, 104 ndeshje, në 16 qytete në tre vende… po flasim për diçka kolosale. Nuk është vetëm një turne; është një fenomen social që do të ndalë botën”, ka deklaruar shefi i FIFA-s./Telegrafi/