Pushime për reklama, vendimi i FIFA-s për Kupën e Botës irriton tifozët
Çdo pushim i ndeshjeve të ardhshme të Kupës së Botës do të ndërpritet shkurtimisht për të transmetuar reklama televizive.
FIFA ka konfirmuar se do të futen pushime tre-minutëshe gjatë ndeshjeve, gjatë të cilave kompanitë televizive do të jenë në gjendje të transmetojnë reklama.
Po futen edhe pushime për të hidratuar lojtarët, por qëllimi parësor është krijimi i një pushimi televiziv të modeluar sipas të gjitha sporteve amerikane.
FIFA ka përcaktuar që stacionet televizive nuk mund të shfaqin reklama brenda 20 sekondave të para të fishkëllimës së gjyqtarit për fillimin e pushimit dhe duhet të vazhdojnë transmetimin e ndeshjes për të paktën 30 sekonda para se të rifillojë loja, që do të thotë se transmetuesit do të kenë dy minuta e 10 sekonda hapësirë për reklama.
Një shënim shumë i rëndësishëm është se nëse reklamat shfaqen së bashku me imazhe nga fusha, reklamuesi duhet të jetë një partner zyrtar i FIFA-s.
Edhe pse FIFA zyrtarisht i paraqet pushimet si një masë për të mbrojtur shëndetin e lojtarëve, ato nuk do të varen nga temperatura apo kushtet e motit, siç është zakonisht në Evropë, por do të futen në çdo ndeshje.
Ky rregull i FIFA-s për të pasur pushime për reklamuesit ka irrituar tifozët që nëpër shumë komente në rrjetet sociale janë kundër një gjëje të tillë. /Telegrafi/