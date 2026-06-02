Holanda synon trofeun e Kupës së Botës pavarësisht mungesës së yjeve
Kombëtarja e Holandës konsiderohet si një nga favoritët për Kupën e Botës, por ata hyjnë në turneun e vitit 2026 me një skuadër që përmban pak yje të shquar individualë dhe pak nga cilësia e përgjithshme që ka karakterizuar paraqitjet e tyre të mëparshme në turneun më të madh të ekipeve kombëtare.
Holandezët ishin nënkampionë tri herë, herën e fundit në vitin 2010, dhe në kampionatin e fundit në Katar 2022, ata u eliminuan në çerekfinale me penallti nga fituesit e atij edicioni, Argjentina.
Këtë herë ata i vunë vetes si objektiv minimal arritjen në gjysmëfinale.
“Nëse do të mund të ndodhte, të gjithë do të ishin të lumtur të kontribuonin", tha ish-lojtari i kombëtares holandeze, Nigel de Jong, tani drejtor teknik i Federatës së Futbollit, në një intervistë me gazetën Algemeen Dagblad, muajin e kaluar.
Por, trajneri Ronald Koeman e ka bërë tashmë të qartë ambicien e tij.
"Qëllimi ynë është të fitojmë Kupën e Botës", tha ai gjatë periudhës përfaqësuese të marsit.
Mbetet për t’u parë nëse Koeman e ka ekipin kombëtar për të arritur objektivat e përmendura.
Holandezët do të mbështeten shumë te mesfushori Frenkie de Jong, problemet e të cilit me lëndimet te Barcelona kanë vazhduar këtë sezon, dhe do të vazhdojnë ta shohin Memphis Depay si sulmuesin e tyre kryesor, edhe nëse karriera e tij te Corinthians në Brazil ka ngecur.
Ekzistojnë gjithashtu dyshime rreth formës së lojtarëve të tjerë kyç si Tijjani Reijnders, i cili pati një fillim premtues të sezonit pasi nënshkroi për Manchester Cityn, por nuk është më titullar, dhe kapiteni Virgil van Dijk, rënia e formës së të cilit ka reflektuar një sezon zhgënjyes me Liverpoolin.
Lëndimi përjashtoi yllin e Tottenham Hotspur, Xavi Simons, dhe ka gjithashtu dyshime rreth formës së mbrojtësit Jurrien Timber, dëmtimi i të cilit në ijë shkaktoi disa probleme për Arsenalin.
Megjithatë, Koeman beson se ata kanë një bazë lojtarësh që kanë qenë së bashku për disa vite dhe kjo mund të jetë një faktor kyç në favorin e tyre.
"Kemi një ndjenjë kaq të mirë në ekip tani sa mendoj se mund të nxjerrim gjithçka nga ky turne", tha ai.
Holandezët u kualifikuan lehtësisht në krye të grupit të tyre, tre pikë përpara Polonisë dhe ishin të pamposhtur.
Performanca e tyre fillon në Grupin F me një ndeshje kundër Japonisë më 14 qershor në Dallas, e ndjekur nga Suedia në Hjuston dhe Tunizia në Kansas City, ku do të jenë të vendosura gjatë turneut.
Kritikët e kanë akuzuar Koemanin se është shumë i parashikueshëm në qasjen e tij taktike. Por trajneri i ka përshtatur formacionet e tij kur është e nevojshme vitet e fundit, gjë që i ka mërzitur puristët që këmbëngulin në "shkollën tradicionale holandeze të futbollit".
Kjo theksoi futbollin dominues dhe sulmues në formacionin 4-3-3 që lojtari dhe trajneri i tyre i madh Johan Cruyff e përsosi dhe që shumica e trajnerëve holandezë e ndjekin me skllavëri.
"Gjithmonë e kam admiruar Cruyffin për vizionin e tij të lojës dhe dëshirën e tij për të luajtur futboll tërheqës, por unë isha mbrojtës; më duhej të zgjidhja probleme dhe kjo ndikoi në idetë e mia", tha Koeman, i cili duhet të jetë fleksibël për të arritur qëllimin e tij. /Telegrafi/