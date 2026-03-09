Ilir Krasniqi lëndohet rëndë – Polissya dyshon se ka këputur ligamentin
Mbrojtësi Ilir Krasniqi ka marrë një lëndim që duket mjaft serioz në miqësoren e Polissya Zhytomyr ndaj Livyi Bereh Kyiv.
Ylli i Kosovës gjatë përpjekjes për t’u kthyer mbrapa rrëshqiti, ndërsa nga një video e publikuar duket se u lëndua rëndë.
Siç raportojnë mediat ukrainase, frika te Polissya është se lojtari ka këputur ligamentin kryesor të gjurit, gjë që nëse konfirmohet atëherë sezoni për të ka mbaruar.
25-vjeçari megjithatë do të kryejë një skanim sot për të mësuar detajet mbi shkallën e lëndimit pas pak orëve.
🚨 Injury update
Ilir Krasniqi suffered an injury at the end of the first half in a friendly between FC Polissya Zhytomyr and FC Livyi Bereh Kyiv.
The 25-year-old midfielder went down without contact. The club initially suspected a possible ACL injury
Krasniqi will undergo an… pic.twitter.com/puF29ZXoxT
— Polissya Zhytomyr EN (@PolissyaEN) March 9, 2026
Në rast që konfirmohet lëndimi, atëherë ky do të ishte një lajm jashtëzakonisht i keq për Kosovën, pasi Krasniqi shihej si zëvendësuesi i Amir Rrahmanit në formacionin bazë për ndeshjet e marsit.
Kujtojmë, Kosova më 26 mars e zhvillon gjysmëfinalen e play-offit ndaj Sllovakisë kurse më 31 mars në rast fitore, e pret në Prishtinë fituesin e gjysmëfinales tjetër Turqi – Rumani./Telegrafi/