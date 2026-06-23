Ibrahimovic për Messin: Nuk ka më debat, ai është më i miri i të gjitha kohërave
Lionel Messi ka shkruar edhe një herë faqet e arta të historisë së futbollit, dhe suksesi i tij i fundit në Kupën e Botës u komentua edhe nga legjendari Zlatan Ibrahimovic. Edhe pse deklaratat e tij tërhoqën menjëherë vëmendjen, ato morën kuptim të plotë vetëm pasi kapiteni argjentinas dha një tjetër performancë të paharrueshme në skenën më të madhe të botës.
Në Kupën e tij të gjashtë të Botës, Messi vazhdon t’i kënaqë tifozët. Në ndeshjen kundër Austrisë, të cilën Argjentina e fitoi 2-0 për të siguruar kalimin në fazat eliminatore, Messi shënoi të dy golat dhe i shtoi një tjetër moment historik karrierës së tij të jashtëzakonshme.
Pavarësisht se humbi një penallti të akorduar pas një rishikimi të VAR-it në fillim të ndeshjes, tetë herë fituesi i Topit të Artë nuk e lejoi këtë ta dekurajonte. Ai u përgjigj me dy gola, duke e çuar numrin e tij të përgjithshëm të golave në Kupat e Botës në 18 dhe duke u bërë mbajtësi i rekordit të të gjitha kohërave në historinë e Kupës së Botës për meshkuj.
Ai e kaloi legjendën gjermane Miroslav Klose për t'u bërë golashënuesi më i mirë e të gjitha kohërave në Kupën e Botës. Performanca rekordthyese pasoi një tregolësh sensacional kundër Algjerisë në ndeshjen hapëse të grupit, që do të thotë se Messi tani ka shënuar pesë gola në dy ndeshjet e para të turneut 2026.
Vetëm pak ditë para ditëlindjes së tij të 39-të, argjentinasi vazhdon të japë performanca që tejkalojnë të gjitha pritjet. Sipas Zlatan Ibrahimovic, arritjet e fundit të Messit më në fund i kanë dhënë fund debatit të gjatë se kush është futbollisti më i mirë i të gjitha kohërave.
"Nuk mendoj se ka më debat. Kur bëhesh golashënuesi më i mirë në historinë e Kupës së Botës, fiton atë garë, dominon nëpër breza të ndryshëm dhe vazhdon të luash kështu në moshën 38 vjeçare, çfarë më shumë mund të duan njerëzit?", ka thënë fillimisht Ibrahimovic për FOX Sports.
Ish-sulmuesi i Milanit, PSG-së dhe Barcelonës beson se jetëgjatësia e Messit e dallon atë nga të gjitha ikonat e tjera të futbollit. Në vend që të përqendrohej në një turne spektakolar, Ibrahimovic theksoi pothuajse dy dekada të përsosmërisë së vazhdueshme në Kupat e Botës.
"Për vite me radhë e kemi krahasuar atë me të gjithë të tjerët, por edhe më të mëdhenjtë para tij nuk mund ta krahasojnë të gjithë veprën e tij. Pele, Maradona, Cruyff, kushdo që doni të përmendni, të gjithë ishin të shkëlqyer, por shifrat, jetëgjatësia dhe trofetë e Messit e vendosin atë në një kategori më vete", përfundoi ish-ylli suedez. /Telegrafi/