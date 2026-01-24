Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të shpërdorimit të pasurisë së huaj në Podujevë.

Rasti ka ndodhur në rrugën “19 Qershori” në Podujevë, më 19 janar.

“Është arrestuar i dyshuari mashkull shtetas i Serbisë, pasi që i njëjti në lokalin e viktimës femër kosovare, kishte arrit të marr para të gatshme rreth 200 euro”, thuhet në raport.

Me vendim të prokurorit pas intervistimit i dyshuari është dërguar në mbajtje. /Telegrafi/

