Ia mori 200 euro nga lokali i saj, arrestohet i dyshuari në Podujevë
Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të shpërdorimit të pasurisë së huaj në Podujevë.
Rasti ka ndodhur në rrugën “19 Qershori” në Podujevë, më 19 janar.
“Është arrestuar i dyshuari mashkull shtetas i Serbisë, pasi që i njëjti në lokalin e viktimës femër kosovare, kishte arrit të marr para të gatshme rreth 200 euro”, thuhet në raport.
Me vendim të prokurorit pas intervistimit i dyshuari është dërguar në mbajtje. /Telegrafi/
