i24news: Izraeli konfirmon se Kosova do të bashkohet me Forcën Ndërkombëtare për Gazën
Kosova do të bëhet pjesë e Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese për Gazën (ISF), një mision shumëkombësh i krijuar për të mbikëqyrur dhe zbatuar armëpushimin në Rripin e Gazës.
Sipas raportimeve të fundit nga media izraelite “i24news”, thuhet se Izraeli ka konfirmuar se Kosova bashkë me Kazakistanin do t’i bashkohen Marokut, Indonezisë, Greqisë dhe Shqipërisë në këtë iniciativë, e cila pritet të jetë funksionale deri në muajin maj.
Pjesëmarrja e Kosovës në këtë mision vjen si vazhdimësi e përfshirjes së saj në iniciativa ndërkombëtare për paqe dhe stabilitet, përfshirë edhe rolin e saj në Bordin e Paqes, një nismë kjo globale e presidentit amerikan Donald Trump, për zgjidhjen e konflikteve, ku Kosova është një prej shteteve anëtare themeluese.
Në një deklaratë të mëparshme, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, konfirmoi se Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK) do të marrë pjesë në këtë mision, duke vlerësuar kapacitetet profesionale të trupave kosovare dhe gatishmërinë e tyre për të kontribuuar në paqeruajtje.
Ai theksoi se ky hap reflekton besimin e vendit në bashkëpunimin ndërkombëtar dhe përkushtimin për paqe.
FSK-ja, e cila ka marrë pjesë edhe më herët në misione jashtë vendit dhe stërvitje ndërkombëtare, do të përfshihet në detyra që lidhen me sigurimin e armëpushimit dhe stabilitetin e zonës së konfliktit.
Vendimi për dërgimin e trupave jashtë vendit bazohet në ligjin në fuqi dhe në vendimet institucionale të Kosovës.
Ky zhvillim është konsideruar si një hap i rëndësishëm për Kosovën në skenën ndërkombëtare, duke forcuar imazhin e saj si partner i besueshëm në misionet paqeruajtëse dhe përpjekjet për zgjidhje të krizave globale.
Forca Ndërkombëtare Stabilizuese buron nga plani 20-pikësh për paqe në Gazë i Trumpit, që është pranuar tetorin e vitit të kaluar nga Izraeli dhe Hamasi – grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga SHBA-ja dhe Bashkimi Evropian. /Telegrafi/
The proposed international stabilization force for Gaza is expanding, with Kosovo and Kazakhstan reportedly ready to join Morocco, Indonesia, Greece, and Albania.
Indonesia is expected to provide the largest contingent — up to 8,000 troops — forming the core of the mission.… pic.twitter.com/ZsD7D0QWX9
— Clash Report (@clashreport) February 18, 2026