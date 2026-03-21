Një ngjarje tragjike ka ndodhur në fshatin Bokshiq të Klinës.

Sipas informacioneve fillestare, dyshohet se vëllai ka vrarë vëllain me armë zjarri.

Bëhet fjalë për Faruk Jusufin, i cili pas plagëve të marra ka ndërruar jetë para se të arrij në Spitalin e Pejës.

Rastin e konfirmoi zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi.

“Rreth orës 15:10 policia është njoftuar se, pas një fjalosjeje mes dy vëllezërve, njëri nga ta e qëlloi tjetrin me armë. Viktima u dërgua në emergjencën e Klinës e më pas u bart drejt Spitalit të Pejës. Pak para se të nisej në drejtim të QKUK-së për tretman mjekësor, viktima fatkeqësisht ndërroi jetë. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet relevante të policisë dhe Prokurorisë, të cilat po vijojnë me procedurat hetimore”, tha Gashi.

Faruk Isufi që u vra sot në Klinë ishte bashkëluftëtar i Ramush Haradinajt

Faruk Jusufi, para pak ditësh ka dhënë një intervistë per KosovaPress, ku ka folur për ndërprerjen e pensionit si veteran.

Ai i është bashkuar radhëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës si 20-vjeçar.

Ai e ka gëzuar pensionin e veteranit që nga paslufta, por pas punësimit në këtë ndërmarrje i ishte ndërprerë pensioni.

Për tre muaj arriti ta marrë sërish, ndërsa që nga shkurti pagesa nuk ishte ekzekutuar nga shteti.

KosovëLajme