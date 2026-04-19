I veshur me kostumin e një ariu gërvishte veturat për të marrë pagesat e sigurimeve, autoritetet në Kaliforni arrestojnë tre persona
Tre burra janë dënuar në Kaliforni për një mashtrim sigurimi, duke përdorur dikë me kostum ariu për të inskenuar sulme të rreme ndaj makinave luksoze.
Videoja virale iu dorëzua siguruesve, ndërsa provat dukeshin se tregonin një ari në një Rolls-Royce Ghost të vitit 2010 në liqenin Arrowhead më 28 janar 2024.
Kërkesa të ngjashme u paraqitën në të njëjtën datë dhe vend për dy modele Mercedes të nivelit të lartë, transmeton Telegrafi.
Por biologët në Departamentin e Peshkimit dhe Jetës së Egër të Kalifornisë shqyrtuan pamjet filmike dhe përcaktuan se ato tregonin një njeri me kostum ariu.
Departamenti shtetëror i sigurimeve nisi operacionin “Kthetra e Ariut", duke ekzekutuar një urdhër kërkimi dhe duke gjetur një veshje ariu në shtëpinë e të dyshuarve. Mashtrimi përfshinte 141,839 dollarë në pagesa sigurimi.
Alfiya Zuckerman, 39 vjeç, Ruben Tamrazian, 26 vjeç, dhe Vahe Muradkhanyan, 32 vjeç, nuk pranuan asnjë kundërshtim për mashtrim të krimit të sigurimit dhe u dënuan të enjten me 180 ditë burg, plus dy vjet lirim me kusht të mbikëqyrur.
"Ajo që mund të dukej e pabesueshme, doli të ishte pikërisht kjo - dhe tani ata që janë përgjegjës po mbahen përgjegjës", tha komisioneri i sigurimeve shtetërore, Ricardo Lara. /Telegrafi/
A man dressed up in a bear costume and scratched cars to get insurance payouts
Four California residents sent insurance companies videos of a wild animal smashing their cars - a Rolls-Royce Ghost, Mercedes G63 AM and Mercedes E350. Turns out they staged the “wild beast” attack… pic.twitter.com/YeSmjPKv2l
— NEXTA (@nexta_tv) November 14, 2024