Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një i mitur ka ther me thikë një person në Bardhosh të Prishtinës.

Rasti ka ndodhur të martën, në ora 13:30, ndërsa i dyshuari është dërguar në mbajtje për lëndim të rëndë trupor.

“Bardhosh, Prishtinë 24.03.2026-13:30. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar i mitur pasi që i njëjti ka therë me thikë viktimën mashkull kosovar”, thuhet në raport.

Viktima ka pranuar tretman mjekësor ndërsa, i dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. /Telegrafi/

