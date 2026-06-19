Humbjet më të mëdha në historinë e Kupës së Botës: Kuraçao dhe Katari i shtohen listës
Haiti, Iraku, Kuraçao - me zgjerimin e Kupës së Botës, duket se ka ekipe kombëtare dukshëm më të dobëta, kështu që edhe humbjet shumë të rënda nuk janë surprizë. Në Kupën e Botës 2026 ka pasur tashmë dy rezultate të tilla: së pari djemtë nga Kuraçao pësuan shtatë gola, dhe tani gjashtë të tjerë kanë goditur Katarin.
Të dyja vendet janë bërë pjesë e listës së humbjeve më të egra në historinë e Kupës së Botës - me një diferencë prej 6+ golash. Tani ka 21 ndeshje të tilla. Nuk ka pasur aq shumë në shekullin e 21-të, por numri po rritet.
Ne fillojmë me shembullin e freskët të Kanadasë dhe Gjermanisë, dhe pastaj vazhdojmë nga disfata më e madhe e poshtë.
Katar 0-6 Kanada, viti 2026
Kjo fitore 6-0 për Kanadanë nuk është në hokej mbi akull. Me një numër gjuajtjesh prej 32–2, Kanadaja shënoi gjashtë gola, tre në secilën pjesë. Me rezultatin 2-0, Katari mbeti me dhjetë lojtarë, pastaj pësoi përsëri gola dhe mori një tjetër karton të kuq. Tre golat e mbetur u shënuan kur Katari kishte tashmë nëntë lojtarë në fushë. Jonathan David shënoi het-trik.
Kuraçao 1-7 Gjermania, viti 2026
Gjermania shënoi herët, por në mesin e pjesës së parë u lejoi kundërshtarëve të barazonin rezultatin - goli i parë në Kupën e Botës në historinë e Kuraçaos u shënua nga Livano Comenencia. Por para përfundimit të pjesës së parë, Gjermania kishte epërsi prej 3-1 dhe pas pushimit shënoi katër gola të tjerë. Gjashtë lojtarë gjermanë shënuan, me vetëm Kai Havertz që shënoi dy gola.
El Salvador 1-10 Hungaria, viti 1982
Njëmbëdhjetë gola dhe as ndeshja me më shumë gola në historinë e Kupës së Botës, pasi Austria dhe Zvicra përfunduan 7-5 në vitin 1954. Por deri më sot është e vetmja ndeshje në të cilën një skuadër shënoi 10 gola. El Salvadori u eliminua dhe sulmuesi Laszlo Kiss doli nga stoli për të shënuar një het-trik në vetëm gjashtë minuta, duke u bërë zëvendësuesi i parë dhe i vetëm me një het-trik në Kupën e Botës.
Koreja e Jugut 0-9 Hungaria 0–9, viti 1954
Në ndeshjen e tyre të parë në Kupën e Botës, brezi i artë i Hungarisë e rrëzoi Korenë e Jugut në fushë. Çfarë emrash: Sandor Kocsis shënoi një het-trik, Ferenc Puskas dhe Peter Palotas shënuan nga dy secili. Ishte fitorja më e madhe në Kupën e Botës në atë kohë; rekordi qëndroi për 28 vjet, derisa brezi i ri vendosi një rekord të ri.
Zaire (Republika Demokratike e Kongos) 0-9 ish-Jugosllavia, viti 1974
Një humbje për sa i përket lojës: ata pësuan gjashtë gola para pushimit. Ekziston madje një teori se Zaire thjesht e prishi ndeshjen, pasi lojtarët ishin grindur me trajnerin dhe federatën për shkak të bonuseve të papaguara.
Bolivia 0-8 Uruguai, viti 1950
Kupa e parë e Botës pas Luftës së Dytë Botërore. Dy vende u tërhoqën nga turneu, kështu që kundërshtari i vetëm i Uruguait në grup ishte Bolivia, e cila u kualifikua vetëm sepse Argjentina, Peruja dhe Ekuadori u tërhoqën. Ky ishte rezultati.
Kuba 0-8 Suedia, viti 1938
Kuba arriti automatikisht në Kupën e Botës, pasi të gjitha kombet e tjera të Amerikës së Veriut dhe Qendrore refuzuan të merrnin pjesë. Në ndeshjen e tyre të parë ata barazuan 3-3 me Rumaninë, pastaj fituan ndeshjen e dytë 2-1 për të avancuar. Përralla e tyre mori fund papritur kundër Suedisë me rezultat 0-8.
Arabia Saudite 0-8 Gjermania, viti 2002
Një ndeshje historike për Miroslav Klosen: golat e tij të parë në Kupën e Botës dhe një tregolësh menjëherë. Në atë kohë, ai nuk mund ta imagjinonte ende se do të bëhej golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave i turneut.
Haiti 0-7 Polonia, viti 1974
Dhe ja ku është Haiti. Për ta, arritja në Kupën e Botës ishte një festë dhe goli i tyre kundër Italisë mbetet arritja e tyre më e madhe. Megjithatë, pas kësaj erdhën humbje të rënda: së pari shtatë gola nga Polonia, pastaj katër nga Argjentina.
Koreja e Jugut 0-7 Turqia, viti 1954
Një tjetër poshtërim për Korenë e Jugut në atë Kupë Bote: së pari ata pësuan nëntë gola kundër Hungarisë, pastaj shtatë kundër Turqisë në ndeshjen tjetër.
Skocia 0-7 Uruguai, viti 1954
Një humbje shkatërruese për Skocinë , e cila udhëtoi në Kupën e Botës me ambicie të mëdha, por pësoi shtatë gola ndaj kampionëve në fuqi vetëm në ndeshjen e saj të dytë. Ata përfunduan të fundit në grup dhe nuk shënuan asnjë gol të vetëm.
Koreja e Veriut 0-7 Portugalia, viti 2010
Koreja e Veriut në Kupën e Botës - po, kjo ndodhi mjaft vonë. Një humbje e rëndë nuk ishte e mundur: ata u mbrojtën fort dhe arritën në pjesën e parë me disavantazh vetëm 0-1. Pastaj papritmas pranuan gjashtë gola. Cristiano Ronaldo shënoi vetëm një herë.
Kosta Rika 0-7 Spanja, viti 2022
Disfata më e fundit. Luis Enrique mbërriti në Katar si favorit, shkatërroi Kosta Rikën dhe nuk lejoi asnjë goditje në portë. Por ata nuk arritën te medaljet: luajtën shumë me kujdes.
Brazili 1-7 Gjermania, viti 2014
Dhimbje, turp dhe tragjedia më e madhe në historinë e futbollit brazilian. Një hap larg finales së Kupës së Botës në shtëpi, ata pësuan shtatë gola ndaj Gjermanisë. I gjithë stadiumi qau.
SHBA 1-7 Italia, viti 1934
Në pjesën e parë, Italia ishte tashmë 3-0 përpara, por nuk u ndal. Si mundën, me Kupën e Botës në tokën e tyre dhe kundërshtarin SHBA-në? Ajo ndeshje kujtohet ende shpesh në kontekstin e epokës së diktatorit Benito Mussolini.
Suedia 1-7 Brazili, viti 1950
Evropianët dukeshin si një ekip i fortë, por Brazili, i udhëhequr nga sulmuesi Ademir, i eliminoi. Suedia do të vazhdonte të renditej e treta.
Hungaria 0-6 ish-BRSS, viti 1986
Fitorja më e madhe e BRSS-së në Kupën e Botës. Ekipi i Valeriy Lobanovskyi mbërriti në Meksikë në kulmin e saj dhe e konfirmoi këtë duke mposhtur Hungarinë. Shumë e panë BRSS-në si një “jo-favoritët”, por ata pësuan një eliminim të dhimbshëm në fazën e 1/8-tës, duke humbur ndaj Belgjikës në kohën shtesë.
Serbia dhe Mali i Zi 0-6 Argjentina, viti 2006
Argjentina ishte magjike atë ditë. Duket se goli i dytë i Esteban Cambiasso është lëvizja më e ndërlikuar e pasimit në historinë e Kupës së Botës. Ishte një goditje e bukur.
Meksika 0-6 Gjermania, viti 1978
Kampionët në fuqi të botës treguan fuqinë e tyre, u ndreqën për një barazim 0-0 në ndeshjen e tyre të parë me Poloninë dhe i shkaktuan Meksikës humbjen më të rëndë në historinë e tyre të Kupës së Botës.
Peru 0-6 Argjentina, viti 1978
Një disfatë skandaloze. Argjentina duhej të fitonte me të paktën katër gola diferencë dhe në fund shënoi gjashtë. Ndeshja u luajt në Argjentinë dhe menjëherë u përhapën thashetheme për një zgjidhje të mundshme: thuhet se junta ushtarake vendase ushtroi presion mbi Perunë dhe kërcënoi me pasoja ekonomike midis vendeve. Nuk është gjetur kurrë asnjë provë.
Indonezia 0-6 Hungaria, viti 1938
Inditë Lindore Holandeze, tani Indonezia, u bënë skuadra e parë aziatike në historinë e Kupës së Botës. Dhe u goditën menjëherë në fytyrë: pesë gola të pësuar para përfundimit të pjesës së parë, ndërsa hungarezët fituan me qetësi 6–0 në fund.
/Telegrafi/