Humb ndeshjen vendimtare, Drenica eliminohet nga Liga e Kampionëve në futsall
FC Drenica ka përfunduar aventurën në Ligën e Kampionëve, pasi është mposhtur në ndeshjen e fundit të raundit paraeliminator nga Ujpesti i Hungarisë me rezultat 4-2.
Skuadra kuqezi e kishte nisur në mënyrën më të mirë të mundshme këtë turne, duke regjistruar dy fitore radhazi. Fillimisht, Drenica triumfoi bindshëm ndaj Sakaryas, 6-1, ndërsa më pas shënoi një tjetër fitore të thellë, 11-1, ndaj Muratës së San Marinos.
Megjithatë, humbja në ndeshjen e fundit ndaj Ujpestit ka bërë që skuadra kosovare të mbetet pa kualifikim, pasi hungarezët e kanë mbyllur grupin në pozitën e parë dhe kanë siguruar kalimin tutje.
Në duelin ndaj Ujpestit, golat për skuadrën hungareze i shënuan Rutai në minutën e 18-të, Vas në minutën e 25-të, Cardoso Alves në minutën e 37-të dhe Gémesi në minutën e 39-të.
Për Drenicën shënuan Pardo në minutën e 33-të dhe Dervishaj në minutën e 40-të, por këto gola nuk mjaftuan për të shmangur humbjen.
Kështu, pas dy fitoreve në dy ndeshjet e para, Drenica e mbyll raundin paraeliminator me dy fitore dhe një humbje, duke mbetur jashtë garës për fazën tjetër.
Në anën tjetër, Ujpesti falë kësaj fitoreje e ka siguruar pozitën e parë në grup dhe vazhdon tutje në garat evropiane.
Pavarësisht eliminimit, Drenica lë pas një paraqitje pozitive në Evropë, me dy fitore dhe një numër të madh golash të shënuar në dy ndeshjet e para. /Telegrafi/