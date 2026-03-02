Kur vjen pranvera, vjen edhe ideja për të investuar ndryshe - Holiday In 2
Me afrimin e sezonit veror, diskutimet për pushime fillojnë më herët se zakonisht.
Planet për disa ditë larg rutinës së përditshme shpesh shndërrohen edhe në reflektim më të gjerë - a mund të jetë pushimi njëkohësisht edhe një vendim i menduar mirë për të ardhmen?
Holiday In 2, i zhvilluar nga Edil Project nuk është thjesht një kompleks apartamentesh, por një projekt i strukturuar mbi planifikim urban të qartë dhe standard ndërtimi të menduar për afatgjatë. Fokusi vendoset te organizimi funksional i hapësirave, cilësia e ndërtimit dhe krijimi i një ambienti të sigurt për banim dhe investim.
I vendosur në zonën e Kunes, në Shëngjin, projekti ofron akses të shpejtë në plazh, hapësira të gjelbra dhe një ambient që ruan privatësinë edhe gjatë sezonit më të ngarkuar. Qetësia e zonës, e kombinuar me zhvillimin e kontrolluar urban, e bën këtë lokacion të përshtatshëm jo vetëm për pushime, por edhe për qëndrim gjatë gjithë vitit.
Holiday In 2 vendos theks mbi sigurinë që është një nga elementet kryesore që po orienton blerësit, diferencën që bën transparenca, dokumentacionin e rregullt dhe qartësinë e projektit.
Ky vizion e bën Holiday In 2 zgjedhje të arsyeshme për familje që kërkojnë një hapësirë të sigurt pushimi, për investitorë që synojnë të ardhura të qëndrueshme nga qeraja dhe për blerës që duan të ndërthurin komoditetin me perspektivën e tyre financiare.
Holiday In 2 pozicionohet si vendim i menduar - me theks te qetësia dhe qëndrueshmëria e investimit.
Mësoni më shumë dhe planifikoni vizitën tuaj në “Holiday In 2” duke kontaktuar:
Tel: +355 69 203 5005
Email: info@edilproject.al
Facebook: Edilproject.al
Instagram: edilproject.alWeb: edilproject.al