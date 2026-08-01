Hiti i verës mban emrat Elvana Gjata dhe Rilind Alimani me bashkëpunimin e tyre
Ashtu sìç ishte edhe paralajmëruar nga vetë dy këngëtarët madje duke respektuar pēr pritjen e fansave edhe orën dhe ditën e saktë, ata kanë ardhur me duetin e tyre.
Artistja e njohur e hiteve Elvana Gjata dhe këngëtari më in i momentin Rilind Alimani sapo kanë publikuar besojmë hitin më të nxehtë të kēsaj vere, dhe mban titullin " Po du".
E nëse doni ritëm, vallëzim dhe plot ngjyra që i përshtaten verës atëherë vërtetë ata ja kanē qëlluar.
Që në orët e para të publikimit bashkëpubimi po klikohet mjaft dhe padiskutim do të jetë hiti i verës.
Ky projekt muzikor ka dorën e vetë Rilindit me Benny Bee, teksti nga vetë artisti dhe beat nga po Rilindi së bashku me Benny Bee dhe Lennox.
Nëse ende se keni dëgjuar klikoni në linkun më poshtë dhe siç quhet dhe kënga " Po du" ju do do doni ta dëgjoni e ta shihni çdo moment këtë super bashkëpunim.
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