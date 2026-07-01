Hincapie nuk mësoi asgjë nga shembulli i Almiron, u bë lojtari i dytë i përjashtuar për mbulimin e gojës
Futbollisti ekuadorian, Piero Hincapie u përjashtua në minutat e fundit të humbjes 2-0 ndaj Meksikës pas një grindjeje me Santi Gimenez, sipas një rregulli të ri të FIFA-s.
Hincapie mori një karton të kuq në minutën e 95-të të ndeshjes së fazës së 1/16-tës pas një grindjeje verbale me sulmuesin meksikan Santi Gimenez. Ekuadori e përfundoi pjesëmarrjen e tij në turne me atë humbje.
FIFA prezantoi një rregull të ri sipas të cilit një lojtar duhet të përjashtohet nëse mbulon gojën gjatë një përballjeje me një kundërshtar. Qëllimi i masës është të parandalojë fshehjen e mesazheve ose komenteve fyese drejtuar një rivali.
"Brainless from Hincapie. Denser than dark matter in space. Ecuador all round have been an embarrassment." - @PhilHay_
Piero Hincapie becomes the second player to be shown a red card for covering his mouth in a situation of confrontation as Ecuador's World Cup campaign ends on a… pic.twitter.com/ai9oPMzWrH
— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 1, 2026
Futbollisti i parë që u ndëshkua në të njëjtën bazë ishte anëtari i ekipit kombëtar paraguaian Miguel Almiron, i cili u përjashtua në ndeshjen e fazës së grupeve kundër Turqisë javën e kaluar, dhe është e qartë se Hincapie nuk mësoi asgjë nga shembulli i tij.
Edhe pse Ekuadori u eliminua nga Kupa e Botës, pezullimi i Hincapiet do të mbetet në fuqi për ndeshjen e ardhshme ndërkombëtare të ekipit të tij. /Telegrafi/
Hincapie🔴🫣 pic.twitter.com/UhJh6tytZR
— Pitch Wire (@wire_pitch) July 1, 2026