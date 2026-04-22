Hidheni këtë kabllo menjëherë - si ta dalloni karikuesin që po ju dëmton ngadalë telefonin
Shumë përdorues mendojnë se për karikim të shpejtë është i rëndësishëm vetëm adapteri, por kablloja e dëmtuar mund të shkaktojë mbinxehje të rrezikshme të baterisë.
Nëse vëreni se telefoni juaj po karikohet me orë të tëra ose porta e karikimit është shumë e nxehtë në prekje, pajisja juaj është në rrezik serioz.
Materialet e dobëta në kabllot e lira shkaktojnë mbinxehje që “pjek” ngadalë pjesët e brendshme të telefonit. Kabllot cilësore zakonisht janë më të trasha sepse kanë më shumë tela bakri brenda izolimit plastik.
Kabllot e holla dhe lehtë të përkulshme zakonisht tregojnë se prodhuesi ka kursyer në materiale. Të tilla mund të dështojnë shpejt dhe madje të shkaktojnë qark të shkurtër që mund ta prishë përgjithmonë telefonin.
Duhet të keni kujdes edhe te lidhësi - nëse shihni ndryshim ngjyre ose shenja djegieje, kjo është shenjë e qartë e defektit. Kabllot origjinale kanë çipa mbrojtës që e ruajnë pajisjen nga luhatjet e tensionit.
Nëse telefoni nxehet shumë ose ndjeni erë djegieje gjatë karikimit, kablloja duhet hedhur menjëherë.
Karikimi me temperaturë të lartë për një kohë të gjatë mund ta dëmtojë përgjithmonë baterinë.