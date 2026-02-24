Hetimi për racizmin ndaj Vinicius vazhdon, por Prestianni mund të luajë kundër Real Madridit
Mesfushori i Benficas, Gianluca Prestianni, mund të jetë në dispozicion për ndeshjen e kthimit të fazës së playoff-it të Ligës së Kampionëve ndaj Real Madridit në ‘Santiago Bernabeu’, edhe pse UEFA i ka vendosur një suspendim provizor një ndeshjeje.
Argjentinasi u ndëshkua të hënën, ndërkohë që vazhdon hetimi i UEFA-s për pretendimet e abuzimit racist ndaj Vinicius Junior gjatë ndeshjes së parë në Lisbonë, Prestianni mohon akuzat.
Benfica ka njoftuar se do të bëjë një apel urgjent për ndalimin, duke theksuar se afatet janë të ngushta, por një vendim mund të merret përpara fillimit të ndeshjes.
Hapi i parë do të jetë të kërkohet zyrtarisht arsyetimi i UEFA-s për suspendimin.
Pasi të merret dokumentacioni, klubi do të paraqesë apelimin, që do të shqyrtohet menjëherë nga Komiteti i Apelit i UEFA-s para nisjes së ndeshjes në orën 21:00.
Nëse apeli pranohet, Prestianni do të jetë i gatshëm të luajë në ndeshjen vendimtare.
Vendimi provizor tregon se hetuesi i UEFA-s ka gjetur indikacione fillestare të mjaftueshme për suspendimin, ndërsa hetimi i plotë vazhdon.
Prestianni ka udhëtuar drejt Madridit me skuadrën e Benficas, duke mbajtur të hapur mundësinë për të marrë pjesë në ndeshje nëse apeli kalon. /Telegrafi/