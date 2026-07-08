Henderson i nënshtrohet operacionit pas dëmtimit të pazakontë në Kupën e Botës
Mesfushori me përvojë i Anglisë, Jordan Henderson, i është nënshtruar me sukses një operacioni pas një dëmtimi të pazakontë në kyçin e dorës, të pësuar gjatë festimeve për kualifikimin e kombëtares së tij në çerekfinale të Kupës së Botës.
Ish-kapiteni i Liverpoolit, që aktualisht luan për Brentfordin, u lëndua në stadiumin “Azteca” gjatë festimit të fitores 3-2 të Anglisë ndaj Meksikës. Henderson raportohet se ra aksidentalisht mbi një panel reklamues LED, duke pësuar dëmtim të rëndë në dorë.
Pasi mori trajtimin e parë në një spital në Mexico City, 36-vjeçari u transportua me aeroplan drejt Kansas City, aty ku ndodhet kampi bazë i kombëtares angleze, për t’iu nënshtruar ndërhyrjes kirurgjikale.
🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Jordan Henderson has shared an update after undergoing surgery on his wrist injury:
"Surgery done! Let's get ready for the big one on Saturday.
Thank you to all the staff who looked after me at the Kansas City Orthopaedic Institute, especially the three surgeons… pic.twitter.com/miu6wNtLvD
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 8, 2026
Dëmtimi i ka dhënë fund pjesëmarrjes së tij në fushë në këtë Kupë të Botës, por Henderson ka vendosur të qëndrojë pranë bashkëlojtarëve deri në përfundim të turneut.
Anglia do të përballet me Norvegjinë në çerekfinale të shtunën, ndërsa Henderson ka konfirmuar përmes një mesazhi në rrjetet sociale se operacioni ka përfunduar me sukses.
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“Operacioni përfundoi! Tani të përgatitemi për gjënë e madhe të shtunën. Faleminderit stafit që u kujdes për mua në Institutin Ortopedik në Kansas City, si dhe veçanërisht tre kirurgëve që kryen operacionin”, ka shkruar Henderson. /Telegrafi/