Heineken sponsor gjeneral i Botërorit 2026 në Telegrafi
Sot nis Kupa e Botës 2026, ngjarja më e madhe sportive në planet, e cila për javët e ardhshme do të mbajë të përqendruar vëmendjen e miliarda tifozëve në mbarë botën.
Në prag të këtij momenti global, Gentian Lluka, CEO i Telegrafit, dhe Vullnet Duleniku, CEO i brendeve Heineken dhe Lasko për Kosovë, nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit që e bën Heineken Sponsor Gjeneral të projektit “Botërori 2026” në Telegrafi.
Për audiencën shqiptare, Telegrafi ka ndërtuar një platformë të dedikuar që do të mbulojë çdo zhvillim të rëndësishëm të kampionatit, me raportim të shpejtë, profesional dhe të vazhdueshëm.
Ky partneritet bashkon Telegrafin, median më të lexuar në gjuhën shqipe, me njërën prej markave më të njohura ndërkombëtare, për të sjellë një përvojë të plotë sportive, digjitale dhe interaktive për publikun shqiptar gjatë gjithë kampionatit.
Përmes këtij bashkëpunimi, Heineken do të jetë pjesë e një projekti të veçantë editorial dhe digjital që do të shoqërojë tifozët nga ndeshja e parë deri te finalja e madhe, duke sjellë lajmet më të fundit, analizat, statistikat, videot, podcastet dhe përmbajtjet më të rëndësishme nga turneu më prestigjioz i futbollit botëror.
Rubrika speciale “Botërori 2026”
Në qendër të projektit do të jetë rubrika speciale “Botërori 2026”, e ndërtuar për t’u shndërruar në destinacionin kryesor të tifozëve shqiptarë gjatë kampionatit.
Aty do të publikohen lajmet më të fundit, rezultatet, statistikat, analizat, formacionet, videot dhe historitë më interesante nga turneu, duke krijuar një qendër unike informacioni për të gjithë adhuruesit e futbollit.
Arena e Yjeve” me edicion special
Gjatë kampionatit, Telegrafi do të sjellë edhe edicione speciale të podcastit sportiv “Arena e Yjeve”, ku analistë, gazetarë dhe të ftuar do të diskutojnë temat më të nxehta të Botërorit.
Përmes analizave, debateve dhe komenteve profesionale, tifozët do të kenë mundësinë të ndjekin kampionatin nga një perspektivë më e thellë dhe më interesante.
"Eksperti” - loja e tifozëve
Një nga elementet më të veçanta të projektit do të jetë “Eksperti”, platforma e parashikimeve sportive e zhvilluar nga Telegrafi.
Përmes saj, tifozët do të mund të parashikojnë rezultatet e ndeshjeve, të sfidojnë miqtë e tyre dhe të konkurrojnë për shpërblime gjatë gjithë kampionatit, duke u bërë pjesë aktive e emocionit të Botërorit.
Më shumë se një sponsorizim
Ky partneritet përfaqëson një vizion të përbashkët për të sjellë përmbajtje cilësore, inovacion digjital dhe eksperienca të reja për audiencën shqiptare.
Së bashku, Telegrafi dhe Heineken do ta shndërrojnë Botërorin 2026 në më shumë se një kampionat futbolli – në një përvojë që do të jetojë çdo ditë në ekranet e miliona tifozëve shqiptarë.
Botërori më i madh në histori
Kupa e Botës 2026 shënon një kapitull të ri në historinë e futbollit. Për herë të parë, turneu do të zhvillohet me 48 kombëtare pjesëmarrëse, në tre shtete nikoqire – Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksikë – duke sjellë më shumë ndeshje, më shumë tifozë dhe më shumë emocione se kurrë më parë.
Mirë se vini në Botërorin 2026 në Telegrafi.
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