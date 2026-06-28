Harry Kane shkruan histori, bëhet golashënuesi më i mirë i Anglisë në Kupat e Botës
Harry Kane ka hyrë në historinë e futbollit anglez, duke u bërë golashënuesi më i mirë i Anglisë në historinë e Kupave të Botës.
Sulmuesi i Bayern Munich shënoi në fitoren 2-0 ndaj Panamasë në ndeshjen e fundit të fazës së grupeve, duke arritur në kuotën e 11 golave në Kupat e Botës.
Me këtë realizim, ai la pas legjendën Gary Lineker, i cili kishte mbajtur rekordin me 10 gola.
Kane e arriti këtë rekord në vetëm 14 paraqitje në Kupat e Botës, duke marrë pjesë në tre edicione të turneut që nga debutimi i tij në vitin 2018.
Në Kupën e Botës 2026, kapiteni i Anglisë po kalon një formë të shkëlqyer. Ai ka shënuar tashmë tre gola në tre ndeshje, pasi realizoi një dygolësh në fitoren 4-2 ndaj Kroacisë në ndeshjen hapëse dhe shtoi edhe një gol ndaj Panamasë.
Rekordi i ri konfirmon edhe një herë statusin e Kane si një nga sulmuesit më të mirë në historinë e Anglisë.
Me fazën eliminatore ende përpara, 32-vjeçari ka mundësinë ta thellojë edhe më tej rekordin e tij dhe të udhëheqë "Tre Luanët" drejt suksesit në Kupën e Botës 2026. /Telegrafi/