Harry Kane flet pas fitores dhe dy golave vendimtar që e nderuan Anglinë
Kapiteni i Anglisë, Harry Kane, u shfaq i kënaqur pas fitores 2-1 ndaj DR Congo national football team, rezultat që i siguroi Anglisë kualifikimin në 1/8 e finales së Kupës së Botës 2026.
Sulmuesi anglez, autor i dy golave të përmbysjes, vlerësoi karakterin e skuadrës dhe mënyrën se si reagoi pas disavantazhit.
“Ndjehem fantastikisht. Ishte një ndeshje e çmendur. U përballëm me një skuadër të fortë dhe shumë të organizuar. Pas ndërprerjes së parë për hidratim e ngritëm nivelin e lojës. Portieri i tyre bëri disa pritje të jashtëzakonshme, por vazhduam të besonim dhe momentet tona erdhën”, tha Kane.
Ai theksoi se Anglia ka treguar forcë kolektive në momentet vendimtare të turneut.
“Kushdo që del në pah, ne gjithmonë gjejmë momente heroike. Në këto ndeshje duhet të jesh i duruar. Dy sfidat e fundit kanë qenë shumë të ngjashme. Presioni është i madh, por rëndësi ka të mbetesh vetvetja”.
Kane vlerësoi veçanërisht paraqitjen sulmuese të ekipit, duke e cilësuar atë më të mirën deri tani në Botëror.
“Nga pikëpamja sulmuese, kjo ishte paraqitja jonë më e mirë deri tani. Tani kemi hyrë në fazën e turneut ku çdo ndeshje duhet fituar”.
Në fund, sulmuesi anglez u bëri thirrje bashkëlojtarëve të shijojnë suksesin.
“U thashë djemve ta festojnë këtë fitore. Ndonjëherë, si lojtar i Anglisë, nuk i shijon mjaftueshëm këto momente. Si çdo komb tjetër, edhe ne duhet të festojmë arritjet tona. Gjatë 90 minutave, jemi një skuadër shumë e vështirë për t'u përballur”, deklaroi ai.
Harry Kane ka shënuar 5 gola deri tani dhe është në garë për Këpucën e Artë të Kampionatit Botëror, së bashku me Lionel Messin, Kylian Mbappen, Erling Haaland, Ousmane Dembele dhe Vinicius Junior. /Telegrafi/