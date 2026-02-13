Hapi i parë drejt karrierës së re fillon në Telegrafi Jobs
Tregu i punës në Kosovë vazhdon të mbetet aktiv edhe këtë javë, me dhjetëra pozita të reja të hapura në sektorë të ndryshëm.
Nga administrata dhe shitja, te teknologjia, financat, ndërtimtaria dhe shërbimet, kompanitë po kërkojnë staf të ri për të forcuar ekipet e tyre dhe për të përballuar rritjen e kërkesës në treg.
Çdo ditë e më shumë po rritet kërkesa për profesionistë të IT-së, marketingut digjital dhe menaxhimit të projekteve, ndërsa kompanitë në sektorin e retail-it dhe gastronomisë po vazhdojnë të zgjerojnë ekipet e tyre me pozita të reja pune në treg.
Paralelisht, ka edhe kërkesa për punëtorë teknikë, shoferë, operatorë prodhimi dhe staf mbështetës.
Punëdhënësit po hyjnë në garë për talentet më të mira, duke ofruar paketa gjithnjë e më atraktive - paga konkurruese, kontrata të sigurta, trajnime të vazhdueshme dhe mundësi reale për avancim në karrierë. Në shumë raste, përfitimet shkojnë edhe më tej me orare fleksibile, bonuse sipas performancës dhe ambiente pune që nxisin zhvillimin profesional.
Për të gjithë ata që janë në kërkim të një pune të re, kjo është koha ideale për të rifreskuar CV-në, për të aplikuar në pozitat që përputhen me profilin tuaj dhe për të qenë proaktiv në ndjekjen e mundësive.
Nëse jeni duke kërkuar hapin e radhës në karrierë apo një fillim të ri profesional, vizitoni jobs.telegrafi.com dhe zbuloni shpalljet më të fundit të publikuara këtë javë.