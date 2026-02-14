Hansi Flick nuk e do më yllin e Barcelonës, kërkon nga klubi ta zëvendësojë me një blerje të re
Drejtuesit e Barcelonës kanë marrë një kërkesë të drejtpërdrejtë dhe urgjente nga Hansi Flick për të riformatuar një krah të mbrojtjes.
Tekniku gjerman ka kërkuar zyrtarisht transferimin e një mbrojtësi të majtë të nivelit botëror, me synimin për të rritur standardin konkurrues të ekipit të parë.
Trajneri gjerman vlerëson se forma aktuale e Alejandro Balde nuk i përmbush kërkesat e ndeshjeve me presion të lartë këtë sezon.
Dyshimet në fazën defansive dhe mungesa e thellësisë së treguar në gjysmëfinalet e Kupës së Mbretit ndaj Atletico Madrid kanë përshpejtuar këtë vendim.
Planifikimi sportiv i Barcelonës tashmë është përqendruar në plotësimin e kërkesave të trajnerit, i cili ka identifikuar një “rrjedhje” të dukshme sigurie në atë krah të fushës.
Flick vlerëson talentet e rinj të akademisë La Masia, por beson se në ndeshjet e rëndësishme kërkohet një pjekuri konkurruese e një niveli tjetër.
Qëllimi është që transferimi i ri të sjellë prezencën e një lojtari me eksperiencë dhe cilësi teknike, elemente që Balde duket se i ka humbur në muajt e fundit të garës.
Afati kalimtar i verës konsiderohet si momenti ideal për të realizuar këtë lëvizje strategjike, e cila synon të rrisë përfundimisht nivelin cilësor të skuadrës.
Barcelona kërkon të rikthejë thellësinë në krahun e majtë, që historikisht ka qenë një nga armët më të fuqishme të stilit të saj ofensiv.
Profili i kërkuar është ai i një lojtari që di të arrijë vijën fundore me gjykim dhe saktësi, duke ruajtur njëkohësisht disiplinë të pakompromis në fazën defansive.
Flick e ka bërë të qartë se konkurrenca e brendshme është rruga e vetme që Barcelona të rikthehet në majat e futbollit kontinental./Telegrafi/