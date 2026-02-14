Klubi i njohur anglez po monitoron situatën e Rashfordit te Barcelona
Marcus Rashford raportohet se ka tërhequr interesin e një klubi të Ligës Premier, mes dyshimeve në rritje për të ardhmen e tij te Barcelona.
Gjatë afatit kalimtar të verës, Rashford u largua nga Manchester United dhe iu bashkua gjigantëve të La Ligës, Barcelonës, në formë huazimi, pasi kishte rënë në hierarkinë e trajnerit Ruben Amorim.
28-vjeçari ka zhvilluar një seri paraqitjesh mbresëlënëse me klubin katalanas. Deri më tani, në sezonin 2025/26, Rashford ka realizuar 10 gola dhe ka dhuruar 13 asistime në 34 ndeshje në të gjitha kompeticionet.
Si rezultat, ka pasur raportime se Barcelona mund të tentojë ta transferojë përfundimisht Rashfordin gjatë afatit kalimtar të verës së ardhshme.
Megjithatë, së fundmi është raportuar se kanë nisur të shfaqen dyshime rreth mundësisë së një transferimi të përhershëm.
Sipas The i Paper, zgjedhjet e ardhshme presidenciale në klub mund të jenë vendimtare për të ardhmen e tij. Joan Laporta, i cili dha dorëheqjen për të rikandiduar, konsiderohet favorit aktual dhe thuhet se është një admirues i madh i Rashfordit, njësoj si drejtori sportiv Deco.
Si pasojë, duke qenë se qëndrimi i Laportës dhe i Decos në klub nuk është ende i garantuar, e ardhmja e Rashfordit mbetet e pasigurt.
Besohet se lojtari dëshiron të qëndrojë te Barcelona edhe pas përfundimit të huazimit aktual, pasi ka shijuar eksperiencën e tij të parë jashtë Anglisë.
Ndërkohë, një rikthim në Angli mbetet gjithashtu një mundësi. Është raportuar se Aston Villa vazhdon të jetë e interesuar për ta transferuar Rashfordin dhe po “monitoron situatën”.
Gjatë sezonit 2024/25, Rashford u bashkua me Aston Villën në formë huazimi dhe la përshtypje pozitive nën drejtimin e trajnerit Unai Emery.
Në 17 paraqitje në të gjitha kompeticionet, ai realizoi katër gola dhe regjistroi gjashtë asistime./Telegrafi/