Hansi Flick konfirmon planin e ardhshëm të Barcelonës pas eliminimit nga Liga e Kampionëve
Pas eliminimit nga sezoni 2025/2026 i Ligës së Kampionëve, trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, ka kthyer menjëherë vëmendjen drejt objektivit për të fituar një trofe deri në fund të sezonit.
Barcelona mposhti rivalin spanjoll Atletico Madrid me rezultatin 2-1, por nuk arriti të kualifikohej në gjysmëfinale, pasi u eliminua me rezultat të përgjithshëm 3-2. Katalanasit kishin humbur ndeshjen e parë 2-0 në ‘Camp Nou’.
Barcelona e nisi ndeshjen në mënyrë të shkëlqyer, duke shënuar dy gola brenda 25 minutave të para dhe duke barazuar rezultatin e përgjithshëm.
Megjithatë, goli i Ademola Lookman në minutën e 31-të rezultoi vendimtar, duke i dhënë fund aventurës së Barcelonës në këtë kompeticion.
Të gjithë lojtarët e Barcelonës ishin të dëshpëruar pas rënies nga Atletico, Yamal tregoi lidership me ta
Duke folur për BBC pas ndeshjes, Flick e pranoi se eliminimi nga Liga e Kampionëve ishte i dhimbshëm, por theksoi se fokusi i skuadrës tashmë është zhvendosur drejt fitimit të La Liga, ku Barcelona mban një epërsi prej shtatë pikësh.
“Luajtëm një pjesë të parë fantastike. Duhej të shënonim më shumë gola. Ishte plotësisht e mundur. Në fund pësuam gol. Në fund të fundit, ky është futbolli. Por për qëndrimin në fushë, jam vërtet krenar”.
“Hapi i radhës është të fitojmë La Ligan. Duhet të tregojmë qëndrim dhe mentalitet. Të gjithë jemi të zhgënjyer. Për secilin, është një ëndërr e madhe të fitojë Ligën e Kampionëve”.
“Për mua nuk ka rëndësi kur e fitojmë La Ligan. Unë dua ta fitojmë. Nuk ka rëndësi dita kur e sigurojmë titullin. Tani mund të fokusohemi plotësisht te La Liga”, ka thënë Flick./Telegrafi/