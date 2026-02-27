Hansi Flick i ka kërkuar Barcelonës transferimin e yllit të Interit
Yann Bisseck është shndërruar në një nga emrat kryesorë në planet e Barcelonës për afatin kalimtar të verës. Klubi katalanas është në kërkim të një lideri për fazën e mbrojtjes dhe trajneri Hansi Flick e ka identifikuar qendërmbrojtësin gjerman si prioritet.
Drejtori sportiv Deco po punon për të forcuar një repart që ka shfaqur luhatje gjatë sezonit në La Liga. Objektivi është afrimi i një lojtari të ri, me potencial zhvillimi, por njëkohësisht të gatshëm për të konkurruar në nivelin më të lartë.
Flick e njeh mirë tregun gjerman dhe beson se Bisseck ka cilësitë ideale për t’u bërë një referencë në mbrojtje.
Fiziku i tij imponues, forca në duelet ajrore dhe aftësia për të nxjerrë topin pastër nga mbrojtja janë elemente shumë të vlerësuara në “Camp Nou”.
Trajneri gjerman konsideron se skuadrës i mungon një qendërmbrojtës me personalitet dhe lidership, pasi në disa ndeshje të kampionatit Barcelona ka shfaqur pasiguri në duelet individuale dhe në situatat nga goditjet standarde.
Aktualisht pjesë e Inter, Bisseck, i gjatë mbi 1.95 metra, dallohet për dominimin në lojën ajrore.
Klauzola e tij e lirimit raportohet të jetë mes 40 dhe 45 milionë eurove, një shumë e konsiderueshme, por e menaxhueshme për Barcelonën, nëse rregullohen disa operacione të tjera financiare gjatë verës./Telegrafi/