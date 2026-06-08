Ylli i Holandës humb Botërorin, Koeman e zëvendëson menjëherë
Kombëtarja e Holandës ka pësuar një goditje të pakëndshme përpara fillimit të Kupës së Botës, pasi u konfirmua se Jurrien Timber nuk do të performojë në ngjarjen më të madhe në botë.
Mbrojtësi i Arsenalit ka pasur probleme me lëndime për një kohë të gjatë, dhe stafi i trajnerëve të 'Tulipanëve' ka vlerësuar se ai nuk është gati të luajë në turne.
Përzgjedhësi i Holandës, Ronald Koeman, u detyrua të bënte një ndryshim në listën përfundimtare për Kupën e Botës.
Jurriën Timber misses the 2026 World Cup.
The 24-year-old defender has not recovered sufficiently from a groin injury to take part in the World Cup in a medically responsible manner. In consultation with the medical staff, it has therefore been decided that Timber will leave the… pic.twitter.com/r6Wu8FRCfP
— OnsOranje (@OnsOranje) June 8, 2026
Vendin e Timber do ta zërë Lutsharel Geertruida, mbrojtësi i Sunderlandit, i cili deri më tani ka qenë në listën rezervë.
Timber ishte një nga lojtarët kryesorë të ekipit kombëtar holandez në sezonet e kaluara dhe mungesa e tij përfaqëson një pengesë të rëndësishme për ekipin e Koeman përpara sfidave që i presin në Kupën e Botës.
Ronald Koeman has called up Lutsharel Geertruida (Sunderland) as Timber’s replacement. This brings the Netherlands squad at the base camp in Kansas back to 26 players.
— OnsOranje (@OnsOranje) June 8, 2026
Shoqata Holandeze e Futbollit pritet të publikojë së shpejti më shumë detaje rreth shëndetit të lojtarit të Arsenalit dhe planit të tij të rikuperimit. /Telegrafi/