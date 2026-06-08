Brazili zbulon gjendjen e Neymarit, rezultatet sjellin optimizëm të madh
Federata Braziliane e Futbollit ka publikuar një përditësim zyrtar mbi gjendjen e Neymarit, duke konfirmuar se sulmuesi po përparon sipas planit në procesin e rikuperimit.
Sipas njoftimit, Neymari iu nënshtrua një rezonance magnetike (MRI) të hënën, si pjesë e programit të vazhdueshëm të rehabilitimit.
Rezultatet kanë treguar përmirësime të kënaqshme, me stafin mjekësor që është i kënaqur me ecurinë e trajtimit të tij.
Në deklaratën zyrtare të Federatës Braziliane thuhet:
"Neymar iu nënshtrua një MRI-je të hënën dhe testet treguan një ecuri të mirë të trajtimit të tij, brenda parametrave të pritur".
Më tej, federata shtoi:
"Ai do të vazhdojë procesin e rikuperimit sipas planit të përgatitur nga komisioni mjekësor i Kombëtares së Brazilit".
Megjithëse nuk është bërë e ditur një datë e saktë për rikthimin e tij në fushë, ky përditësim konsiderohet një lajm inkurajues si për Brazilin, ashtu edhe për vetë Neymarin.
34-vjeçari do të vazhdojë të punojë nën mbikëqyrjen e ekipit mjekësor të kombëtares, teksa synon të rikthehet sa më shpejt në formën e tij optimale. /Telegrafi/