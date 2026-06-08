eksperti-banner

Federata Braziliane e Futbollit ka publikuar një përditësim zyrtar mbi gjendjen e Neymarit, duke konfirmuar se sulmuesi po përparon sipas planit në procesin e rikuperimit.

Sipas njoftimit, Neymari iu nënshtrua një rezonance magnetike (MRI) të hënën, si pjesë e programit të vazhdueshëm të rehabilitimit.

Rezultatet kanë treguar përmirësime të kënaqshme, me stafin mjekësor që është i kënaqur me ecurinë e trajtimit të tij.

Në deklaratën zyrtare të Federatës Braziliane thuhet:

"Neymar iu nënshtrua një MRI-je të hënën dhe testet treguan një ecuri të mirë të trajtimit të tij, brenda parametrave të pritur".

Edhe kundërshtarët u rreshtuan për një foto me Neymarin pas ndeshjes së Brazilit

Më tej, federata shtoi:

"Ai do të vazhdojë procesin e rikuperimit sipas planit të përgatitur nga komisioni mjekësor i Kombëtares së Brazilit".

Megjithëse nuk është bërë e ditur një datë e saktë për rikthimin e tij në fushë, ky përditësim konsiderohet një lajm inkurajues si për Brazilin, ashtu edhe për vetë Neymarin.

34-vjeçari do të vazhdojë të punojë nën mbikëqyrjen e ekipit mjekësor të kombëtares, teksa synon të rikthehet sa më shpejt në formën e tij optimale. /Telegrafi/

PërfaqësuesetFutbollNdërkombëtareSport
telegrafi sport app