Halle Berry për detajet intime të dhomës së gjumit: Ne të dy meritojmë të ndihemi të bukur
Aktorja amerikane Halle Berry (59) ka folur hapur për ndryshimet në jetën e saj intime, duke theksuar se në marrëdhënien e saj me të fejuarin Van Hunt, ajo nuk pranon më të shtiret për orgazmën për të kënaqur partnerin e saj.
Konkretisht, ndërsa u shfaq në podkastin "Sex With Emily", Berry tha se kishte vendosur t'i jepte fund kësaj praktike, e cila, sipas saj, i vendos nevojat e partnerit të saj përpara të sajave.
"Nuk e bëj më këtë. Kemi arritur në pikën ku bëjmë sikur po kalojmë orgazmën për ta bërë të ndihet mirë. Dhe çfarë fitojmë në të vërtetë nga kjo? I vendosim nevojat e tij para tonave", tha ajo.
Ajo shtoi se sot e thotë hapur: “Jo, unë jam e para, ashtu siç je ti e para. Ne të dy meritojmë të kalojmë mirë dhe që të jetë një përvojë e përbashkët.”
Ajo theksoi se beson që një marrëdhënie intime duhet të jetë përmbushëse për të dy partnerët, pa pretendime apo pakënaqësi.
Berry foli më parë për një problem shëndetësor me të cilin u përball pasi përjetoi dhimbje të forta gjatë marrëdhënieve seksuale. Fillimisht ajo dyshoi për një sëmundje seksualisht të transmetueshme, por mjeku i saj i tha se ishte një formë e rëndë e herpesit.
"Thashë, 'Herpes? Nuk kam herpes!'" kujtoi aktorja.
Testet e mëvonshme treguan se as ajo dhe as Hunt nuk e kishin virusin dhe doli që simptomat lidheshin me perimenopauzën, periudhën që i paraprin menopauzës.
Më herët këtë muaj, Berry konfirmoi në “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” se ajo dhe Hunt ishin fejuar, duke mohuar raportet e medias se ajo e kishte refuzuar propozimin.
"Nuk thashë 'jo'. Thjesht nuk kemi një datë martese ende. Sigurisht që thashë se do të martohesha me të", deklaroi ajo.
Nga rruga, çifti është në një lidhje që nga viti 2020, dhe së fundmi konfirmuan fejesën e tyre.
Ju kujtojmë se aktorja është martuar tri herë dhe ka qenë në një lidhje me Hunt prej pesë vitesh. Siç është thënë më parë, fejesa pasoi një partneritet të qëndrueshëm dhe, siç theksojnë ata, përmbushës. /Telegrafi/