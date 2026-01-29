"Guinness World Records" i jep dy tituj një talenti dyvjeçar në bilardo
Në vetëm 2 vjeç e 302 ditë, Jude Owens bëri histori duke u bërë djali më i ri që realizon një “bank shot” në bilardo dhe djali më i ri që fut një “double” në “snooker”.
Babai i tij, Luke Owens, e përshkroi Juden si një “talent natyral” që u përshtat me sportet me shkop pothuajse menjëherë.
Videot e tij që shpërndahen online kanë tërhequr vëmendjen e platformave të mëdha të rrjeteve sociale.
Kryeredaktori i Guinness World Records, Craig Glenday, e quajti arritjen “jashtëzakonisht të veçantë”, duke theksuar se rekordet mund t’i thyejnë të gjithë, pavarësisht moshës.
Ndryshe, “Bank shot” në bilardo (dhe snooker) është një lëvizje ku topi goditet nga shkopi dhe më pas përplaset në muret e bilardos para se të futet në vrimë.
Pra, nuk futet direkt në vrimë, por përdor murin për të ndryshuar drejtimin e topit. /Telegrafi/
