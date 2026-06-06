Guardiola mahnitet nga Barcelona e Flickut, por ka një mesazh të fortë për trajnerin gjerman
Pep Guardiola ka dhënë një vlerësim shumë të lartë për Barcelonën e Hansi Flick, ndërsa njëkohësisht ka lëshuar edhe një paralajmërim të nënkuptuar, por të rëndësishëm për Ligën e Kampionëve.
Ai foli për mediat gjatë inaugurimit të një “Cruyff Court” që mban emrin e tij në Manresa.
“Jam një adhurues i madh i Barcelonës së Flick. Ata luajnë futboll të bukur dhe është e jashtëzakonshme ajo që kanë bërë me kaq shumë lojtarë nga La Masia”, deklaroi Guardiola, duke vlerësuar me ngrohtësi të sinqertë titujt e La Ligës të fituar radhazi nga klubi katalanas.
Megjithatë, ish-trajneri i Manchester Cityt, i cili fitoi gjashtë tituj të Ligës Premier gjatë dekadës së tij në Angli, por vetëm një Ligë të Kampionëve, foli hapur për garën më të madhe të klubeve në Europë.
“Liga e Kampionëve i shkatërron projektet. Kampionati është ai që të jep vazhdimësi. Në Champions League duhet të mbërrish mirë në fund, pa lëndime”.
“Ndikimi i gjyqtarit është i jashtëzakonshëm në këtë garë”, u shpreh tekniku spanjoll.
Ky është padyshim një paralajmërim që Flick dhe Barcelona do të bënin mirë ta marrin seriozisht, i thënë nga dikush që e njeh këtë kompeticion më mirë se shumica./Telegrafi/