Gruaja që qëlloi shtëpinë e Rihannas në Los Angeles akuzohet për tentativë vrasjeje
Një grua nga Florida është arrestuar dhe akuzohet për tentativë vrasjeje pasi qëlloi me armë në shtëpinë e këngëtares Rihanna, e cila jeton me partnerin e saj ASAP Rocky.
Policia e Los Angelesit e identifikoi të dyshuarën si 35-vjeçaren Ivanna Ortiz, e cila u lirua me kusht me një garanci prej 10.2 milionë dollarësh.
Sipas deklaratës së policisë, Ortiz qëlloi disa herë nga makina e saj në adresën e Rihannas, por askush nuk u lëndua.
Rihanna
Një raportim i policisë, i siguruar nga Los Angeles Times, tha se të paktën dhjetë të shtëna u qëlluan nga një Tesla e bardhë përpara se shoferi të largohej nga vendi i ngjarjes.
Sulmuesja u përshkrua si një grua me gërsheta, e veshur me një bluzë krem dhe automjeti i saj ishte i ndotur nga poshtë.
Një helikopter policie e gjeti shpejt automjetin në një parking në lagjen Sherman Oaks, ku u arrestua Ortiz.
Një burim pranë çiftit i tha New York Post se Rihanna dhe ASAP Rocky "nuk dinë shumë" për incidentin dhe nuk kanë informacione shtesë.
Gjithashtu është konfirmuar se ASAP Rocky nuk ishte në shtëpi në kohën e të shtënave.
Çifti ka tre fëmijë së bashku: RZA, Riot dhe Rocky.
Policia konfirmoi se rasti po hetohet nga Departamenti i Grabitjeve dhe Vrasjeve, ndërsa motivi i sulmit është aktualisht i panjohur. /Telegrafi/