Google Maps merr përditësimin më të madh në një dekadë
Google sapo ka publikuar përditësimin më të madh të Google Maps në më shumë se një dekadë.
Aplikacioni tani përfshin "Ask Maps", një veçori të mundësuar nga Gemini që ju lejon të flisni me Maps si një chatbot.
Mund të pyesni për gjëra të tilla si ku të hani, çfarë të shihni afër ose sa i zënë është një vend, dhe aplikacioni përgjigjet duke përdorur të dhënat e Google.
Ekziston gjithashtu një modalitet i ri navigimi.
Ai shton një pamje 3D të drejtimit me paraqitje më të qarta të rrugëve, detaje të korsive dhe udhëzime natyrale me zë.
Google thotë se kombinimi i modeleve më të fundit Gemini me të dhënat e hartës në kohë reale e kthen eksplorimin në një bisedë dhe e bën drejtimin më të lehtë. /Telegrafi/
