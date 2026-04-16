Golden State shkatërron LA Clippers me një rikthim spektakolar, Philadelphia siguron përballjen me Bostonin
Golden State Warriors fituan kundër Los Angeles Clippers me rezultatin 126:121 në play-in të NBA-së, duke u rikuperuar nga një disavantazh prej 13 pikësh në çerekun e fundit.
Të udhëhequr nga i pandalshmi Stephen Curry dhe lojtari me përvojë Al Horford, Warriors krijuan një kthesë spektakolare në fund të ndeshjes.
Clippers kishin një epërsi prej 98:85 në mesin e çerekut të fundit, por pasoi një seri e pabesueshme prej 16:6 nga Warriors. Momenti kyç ndodhi 50 sekonda para fundit, kur Curry e ktheu rezultatin në favor të mysafirëve me gjuajtjen e tij të shtatë për tre pikë në ndeshje. Mbrojtja e Golden State bëri një punë mjeshtërore duke e mbajtur lojtarin më të mirë të Clippers, Kawhi Leonard, pa shënuar në çerekun e katërt deri në 16 sekondat e fundit.
Stephen Curry shkëlqeu me 35 pikë, nga të cilat shënoi një shifër të pabesueshme prej 27 në pjesën e dytë. Ai pati mbështetje të shkëlqyer te Kristaps Porzingis, i cili shtoi 20 pikë, dhe Al Horford, i cili shënoi katër gjuajtje vendimtare për tre pikë në fund.
Te Clippers, Bennedict Mathurin ishte më efektivi me 23 pikë. Kawhi Leonard e përfundoi ndeshjen me 21 pikë, ndërsa Darius Garland pati 21 pikë dhe 8 asistime.
Luftëtarët udhëtojnë drejt Phoenix të premten për një përballje vendimtare. Fituesi i këtij dueli do të shkojë te kampionët në fuqi, Oklahoma City, në raundin e parë të play-off-eve.
Tyrese Maxey shënoi 31 pikë për të udhëhequr Philadelphia 76ers drejt një fitoreje 109:97 ndaj Orlando Magic, duke siguruar vendin e shtatë në Lindje dhe një vend në raundin e parë të playoff-eve.
Maxey e hapi ndeshjen në çerekun e katërt, duke shënuar shtatë pikë barazimi në momentet e fundit. Ai e përfundoi ndeshjen me 31 pikë, tre gjuajtje për tre pikë dhe 11/25 gjuajtje nga fusha. Krahas tij, lojtari rishtar 20-vjeçar VJ Edgecombe luajti një ndeshje fantastike. Pasi e hapi sezonin me 34 pikë, Edgecombe shkëlqeu përsëri nën presion, duke regjistruar një performancë të shkëlqyer double-double me 19 pikë dhe 11 ribaunde.
Me këtë triumf, Filadelfia kurorëzoi një rikthim të madh pas sezonit katastrofik të vitit të kaluar (24-58). Megjithatë, tani ata përballen me detyrën më të vështirë të mundshme, një seri kundër Boston Celtics, një ekip kundër të cilit Sixers kanë humbur gjashtë seritë e tyre të fundit të playoff-it.
Herën e fundit që Philadelphia eliminoi Bostonin ishte në vitin 1982. Ndeshja e parë e serisë luhet të dielën në Boston./Telegrafi/