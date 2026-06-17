Goditje për Realin dhe Barcelonën, Atletico arrin marrëveshje me gjigantin anglez për Julian Alvarez
Barcelona mund të përballet me një goditje të madhe në përpjekjet për transferimin e Julian Alvarez, pasi raportimet e fundit nga El Chiringuito TV pretendojnë se Atletico Madridi ka arritur marrëveshje me Arsenalin për shitjen e sulmuesit argjentinas.
Sipas këtyre raportimeve, klubi madrilen ka pranuar një ofertë që përfshin 50 milionë euro plus Viktor Gyokeres, i cili do të kalonte në drejtim të Atletico Madridit si pjesë e operacionit.
Më tej thuhet se presidenti i Atletico Madridit, Gil Marin, ka telefonuar personalisht presidentin e Barcelonës, Joan Laporta, për ta njoftuar se klubi i tij nuk ka ndërmend ta shesë Alvarezin te një rival i drejtpërdrejtë në La Liga.
Nëse këto informacione konfirmohen, atëherë do të ishte një goditje e rëndë për Barcelonën, e cila prej muajsh e ka identifikuar argjentinasin si një nga objektivat kryesorë për repartin ofensiv.
Një zhvillim i tillë mund ta detyrojë klubin katalunas të fokusohet te alternativat e tjera në merkato, ndërsa drejtuesit vazhdojnë kërkimin për një sulmues që mund të forcojë skuadrën e Hansi Flick.
Megjithatë, mbetet për t’u parë qëndrimi i vetë Alvarezit. Sulmuesi argjentinas raportohet se është i interesuar për një transferim te kampioni i La Ligas, gjë që mund të luajë rol të rëndësishëm në vendimin final për të ardhmen e tij.
Për momentin nuk ka asnjë konfirmim zyrtar nga Atletico Madridi, Arsenali apo përfaqësuesit e lojtarit, ndërsa saga e transferimit të Julian Alvarez vazhdon të mbetet një nga temat më të nxehta të afatit kalimtar veror./Telegrafi/