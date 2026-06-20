Goditje për Brazilin, Raphinha largohet nga fusha shkaku i lëndimit
Brazili ka marrë një goditje të rëndë gjatë përballjes së Kupës së Botës ndaj Haitit, pasi Raphinha u detyrua të largohej nga fusha për shkak të një lëndimi.
Ylli i Barcelonës u rrëzua në tokë pas një ndërhyrjeje dhe menjëherë sinjalizoi stolin, duke bërë që stafi mjekësor të hynte në fushë për t’i ofruar ndihmën e nevojshme.
Megjithëse tentoi të vazhdonte lojën, sulmuesi brazilian nuk arriti ta kapërcente shqetësimin fizik dhe përfundimisht u zëvendësua.
Raphinha u largua nga fusha me shenja të dukshme frustrimi, teksa mjekët e kombëtares braziliane nisën menjëherë vlerësimin e gjendjes së tij.
🚨⚠️ Raphinha leaves the pitch with an injury, subbed off.
Rayan makes his World Cup debut. 🇧🇷 pic.twitter.com/z5ZSt3YQ2p
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026
Për momentin nuk dihet shkalla e lëndimit, por largimi i tij ka ngritur menjëherë pikëpyetje për disponueshmërinë e tij në ndeshjet e ardhshme të Brazilit.
Pesë herë kampionët e botës vazhduan ndeshjen me ndryshime në repartin ofensiv, por lëndimi i Raphinhas ka hedhur hije mbi një përballje tejet të rëndësishme në fazën e grupeve të Kupës së Botës./Telegrafi/