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Brazili ka marrë një goditje të rëndë gjatë përballjes së Kupës së Botës ndaj Haitit, pasi Raphinha u detyrua të largohej nga fusha për shkak të një lëndimi.

Ylli i Barcelonës u rrëzua në tokë pas një ndërhyrjeje dhe menjëherë sinjalizoi stolin, duke bërë që stafi mjekësor të hynte në fushë për t’i ofruar ndihmën e nevojshme.

Megjithëse tentoi të vazhdonte lojën, sulmuesi brazilian nuk arriti ta kapërcente shqetësimin fizik dhe përfundimisht u zëvendësua.

Raphinha u largua nga fusha me shenja të dukshme frustrimi, teksa mjekët e kombëtares braziliane nisën menjëherë vlerësimin e gjendjes së tij.

Për momentin nuk dihet shkalla e lëndimit, por largimi i tij ka ngritur menjëherë pikëpyetje për disponueshmërinë e tij në ndeshjet e ardhshme të Brazilit.

Pesë herë kampionët e botës vazhduan ndeshjen me ndryshime në repartin ofensiv, por lëndimi i Raphinhas ka hedhur hije mbi një përballje tejet të rëndësishme në fazën e grupeve të Kupës së Botës./Telegrafi/

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