Gjyqtari francez rrëfehet për herë të parë për incidentin mes Prestiannit dhe Viniciusit
Gjyqtari Francois Letexier ka thyer heshtjen për incidentin e bujshëm mes Vinicius Junior dhe Gianluca Prestiannit, që tronditi Ligën e Kampionëve më herët këtë vit.
Zyrtari francez u detyrua ta ndalë ndeshjen e fazës me eliminim direkt, pasi ylli i Real Madridit raportoi se kishte marrë fyerje raciste nga lojtari i Benficas.
Incidenti ndodhi në minutën e 51-të të ndeshjes së parë, e zhvilluar në “Estadio da Luz”.
Pasi Vinicius Junior shënoi golin e fitores, shpërtheu një përplasje, e cila e shtyu brazilianin ta informonte Letexier për fyerje të supozuara raciste.
Duke reflektuar mbi kaosin e atij momenti, gjyqtari 37-vjeçar shpjegoi vështirësinë e marrjes së vendimeve të menjëhershme në një ambient kaq të tensionuar.
“Është një moment shumë i pazakontë. Është një moment kur nuk i kemi të gjitha informacionet. Duhet të vendosim pa i pasur të gjitha faktet”, tha ai.
“Në këso situatash, gjëja më e rëndësishme është të mblidhet sa më shumë informacion dhe, mbi të gjitha, të merren masa paraprake. Kjo është prioriteti im”.
“Kur një lojtar vjen dhe më thotë se ka qenë viktimë e fyerjeve raciste që unë nuk i kam parë, duhet ta marr parasysh atë që më thotë, por nuk mund të marr vendim vetëm mbi atë bazë, gjë që mua më duket legjitime”.
“Duhet ta formalizosh situatën, ta bësh të qartë për të gjithë, dhe t’u shpjegosh palëve se fakti që unë as nuk e pashë, as nuk e dëgjova incidentin, më pengon të marr masa disiplinore. Kështu u përpoqa ta menaxhoj incidentin”.
Edhe pse Prestianni shmangu një karton të kuq të menjëhershëm atë natë, pasojat disiplinore më pas ishin të rënda.
UEFA më vonë e dënoi argjentinasin me gjashtë ndeshje pezullim, megjithëse shkelja u regjistrua zyrtarisht si “sjellje homofobike”, pasi anësori pranoi se kishte përdorur një fyerje tjetër, ndërsa mohoi akuzat për racizëm./Telegrafi/